Интервью с Мариной Порошенко: результаты реформы инклюзивного образования за два года

Как учатся дети с инвалидностью в общеобразовательных школах, кто будет уделять время детям с особыми образовательными потребностями?

Сегодня на законодательном уровне каждая школа в Украине может стать инклюзивной. Это означает, что родители могут отдать ребенка с особыми образовательными потребностями учиться в общеобразовательную школу, а школа не может им отказать. К тому же учебное заведение должно создать для ребенка все необходимые условия.

Внедрением инклюзивного образования в Украине занимается Марина Порошенко, первая леди Украины и председатель Фонда Порошенко.

Как учатся дети с инвалидностью в общеобразовательных школах, кто будет уделять время детям с особыми образовательными потребностями и что будет со специальными школами-интернатами? На эти и другие вопросы в интервью сайту "Сегодня" ответила Марина Порошенко.

Фото: Михаил Маркив

- Марина Анатольевна, ранее первые леди Украины почти не принимали активного участия в реформах. А вы фактически лоббируете, в лучшем смысле этого слова, внедрение инклюзивного образования. Что повлияло на ваш интерес именно к инклюзивному образованию и каким вы видите образование для детей с инвалидностью?

- В 2015 году в День знаний я посетила белоцерковскую инклюзивную школу. Среди других учеников в этом заведении были дети на колясках, дети с задержкой психического развития... Но инклюзия в этой школе была только благодаря учителям-энтузиастам, инициативным неравнодушным людям и родителям, имеющим детей с особыми образовательными потребностями. Тогда это были отдельные островки инклюзии в океане украинского образовательного пространства. Они жили своей жизнью, а государство жило своей. Не было системы – и поэтому я не смогла остаться в стороне. Это стало частью моей жизни.

Современная украинская школа должна быть доступной для всех, школой равных возможностей, чтобы каждый ребенок и семьи, которые имеют "особых" детей, почувствовали, что государство гарантирует им качественное образование. Один из основных принципов инклюзивного образования – не ребенок должен адаптироваться к школьной программе, а школьная программа и школа должны адаптироваться к ребенку.

- Как много в Украине детей с особыми образовательными потребностями? Все ли они могут перейти на обучение в общеобразовательные школы?

- Сегодня около 44 000 украинских детей имеют особые образовательные потребности. Все они – граждане Украины, и государство должно о них заботиться. За два года нам удалось привлечь к инклюзивному образованию 12 тыс. детей с особыми образовательными потребностями – и это большое достижение. Но мы не собираемся останавливаться. Наша цель, чтобы каждый ребенок, который способен учиться в инклюзивной среде, смог в полном объеме реализовать свое право на образование.

- Уже второй год действует норма, согласно которой школа должна принять ребенка с инвалидностью, если туда обратятся родители. И не только принять, но и создать условия для этого ребенка: например, обустроить пандус, нанять ассистента. Воспользовались ли такой возможностью родители детей с инвалидностью и начали ли школы подстраиваться под новых учеников?

- Действительно, учебное пространство каждой школы должно соответствовать особым образовательным потребностям каждого ребенка. Это и архитектурная доступность, и разумное приспособление образовательного пространства. Для этого команда Фонда Порошенко разработала типовой проект Медиатеки и Ресурсной комнаты, которые уже стали неотъемлемой частью нового образовательного пространства украинской школы.

Ресурсная комната – это не просто иначе укомплектованные классы. Это помещение, где ребенок с особыми образовательными потребностями может заниматься и учиться по своему индивидуальному плану развития, не мешая классу. Такие ресурсные комнаты рассчитаны как на индивидуальные занятия, так и на занятия в малых группах. Также они содержат зоны отдыха и зоны для приобретения социально-бытовых навыков, где ребенок учится обслуживать себя, быть самостоятельным в жизни. А Медиатека – это дополнительное интерактивное пространство, где дети могут общаться, проводить вместе время и находить себе друзей.

Фото: Михаил Маркив

Самое главное – это комфортные условия для развития каждого ребенка. Поэтому когда родители детей с особыми образовательными потребностями узнают, что в школе созданы все необходимые условия, они с удовольствием отдают их в такие школы. Понятно, что учителя могут предоставить "особому" ученику комплекс необходимых услуг, опираясь на его сильные стороны, возможности и потенциал. Конечно, такой подход вселяет уверенность, что ребенок сможет научиться и раскрыть свои таланты.

- В начале сентября парламент принял закон о доступе лиц с особыми образовательными потребностями к образовательным услугам на всех уровнях образования: в детских садах, школах, профессионально-технических учебных заведениях и заведениях внешкольного образования. Его инициировали именно вы. А 10 октября закон подписал президент. Расскажите, что он меняет?

- Надо рассматривать инклюзивное образование комплексно – в течение всего периода обучения ребенка. Чем раньше мы начинаем работать с ребенком, тем лучшие результаты можем получить. И здесь стоит говорить даже не о дошкольных учебных заведениях, а о раннем вмешательстве. То есть начинать работать с родителями, которые имеют ребенка с особенностями психофизического развития, с рождения. Учить их, какие развивающие упражнения нужно делать дома, что поможет подготовить ребенка к обучению.

И уже начиная с дошкольного образования ребенок попадает в систему образования, которая должна работать последовательно по одним принципам. То есть все уровни образовательных учреждений должны быть доступны для лиц с особыми образовательными потребностями – дошкольное, школьное, внешкольное, профессионально-техническое и высшее образование.

- Сейчас инклюзивно-ресурсные центры создаются по всей стране. Расскажите подробнее, чем они будут заниматься.

- Инклюзивно-ресурсные центры заменили систему ПМПК (психолого-медико-психологическую консультацию. – Ред.), которая нам досталась в наследство от советского прошлого. Новая современная сеть инклюзивно-ресурсных центров построена по новым принципам – на уровне объединенных общин и районных центров. То есть непосредственно приближена к месту жительства детей.

Их основная цель – предоставить квалифицированное сопровождение каждому ребенку с 2 до 18 лет, который находится на учете. Все они проходят тестирование на основе Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (МКФ-ДП), после чего получают дополнительные образовательные коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги. Кстати, именно Фонд Порошенко осуществил перевод МКФ-ДП, утвержденный Министерством здравоохранения Украины.

Благодаря новым подходам в работе ИРЦ мы можем предоставлять услуги детям, которые направлены именно на коррекцию функций, нарушений и ограничения жизнедеятельности. И при этом не опираться на медицинские диагнозы, ведь это профессиональный вопрос здравоохранения.

Еще одним из основных принципов работы современных ИРЦ является использование международных тестов, таких как Векслер, Лейтер, Коннерс, КАСД и ПЭП. Это позволит определить, в каких именно дополнительных образовательных услугах нуждается ребенок.

Следующее преимущество: сегодня невозможно представить современное учреждение без использования электронного документооборота и учета. В работе сети ИРЦ предусмотрено использование такой программы, которая поможет создать единый реестр детей с особыми образовательными потребностями, реестр инклюзивных образовательных учреждений и специалистов, работающих в этой области. А также перечень оборудования, имеющегося в этих заведениях. При этом очень важно, что эта программа будет связана с подобной системой в школе, что обеспечит полный обмен информацией в электронном виде. Все будет очень просто. Родители ребенка будут иметь свою электронную карточку. При оформлении его в школу директор может легко получить всю необходимую информацию о ребенке.

Во время учебы школа поддерживает контакт со специалистами инклюзивного ресурсного центра, которые сопровождают ребенка. Но на этом сотрудничество с ИРЦ не заканчивается, поскольку по новым требованиям в течение всего периода обучения за каждым ребенком с ООП закреплен специалист ИРЦ, который будет участвовать в составлении индивидуальной программы развития (ИПР), следить за эффективностью ее выполнения, контролировать оценки текущих результатов и сдачи экзаменов. ИПР составляется на полгода школьной командой психолого-педагогического сопровождения. В случае необходимости может пересматриваться чаще.

Фото: Михаил Маркив

- Если у родителей есть ребенок с инвалидностью и они хотят отдавать его в садик или школу, какую подготовку будет проходить ребенок и по какой программе он будет учиться в общеобразовательной школе?

- Все дети разные. Каждый по-своему усваивает образовательную программу, поэтому к обучению детей надо подходить индивидуально, в зависимости от их возможностей и потребностей.

Для того чтобы это систематизировать, мы вместе с Министерством образования и науки Украины и Министерством здравоохранения Украины работаем над тем, чтобы объединить детей в группы в зависимости от тяжести их состояния и наличия у них дополнительных образовательных потребностей. Ведь непосредственно от этого зависит объем финансирования каждого ребенка.

Сегодня образовательная субвенция на одного ребенка составляет 23 тыс. грн в год, независимо от его состояния и потребностей. По новому подходу мы сможем более индивидуально обеспечить предоставление финансовой поддержки. Наша цель – в течение этого учебного года утвердить и внедрить новый подход денежного распределения и предоставления образовательных услуг различным категориям детей с ООП. Я уверена, что именно при таком подходе будет максимально эффективное использование средств по принципу "деньги за ребенком".

В будущем это поможет государству сэкономить значительные средства на содержание системы специальных заведений. Поэтому хочу привести для сравнения следующие цифры: образовательная субвенция для ребенка, который учится по инклюзивной форме в школе, – 23 000 гривен в год, а на одного ребенка, который учится в интернатных учреждениях, государство тратит 88 300 грн в год. Если сравнивать, что более выгодно для государства, то эти цифры говорят сами за себя.

На самом деле инклюзивное образование – это прогрессивная система, на которую большинство государств перешли еще в 70-х годах прошлого века. Кроме того, когда ребенок живет в семье и при этом учится вместе со своими сверстниками, он начинает лучше развиваться и чувствует себя полноценным в обществе. Это позволяет в будущем быть самостоятельным человеком, который сам себя обслуживает, зарабатывает на жизнь и не требует государственного содержания во взрослом возрасте.

- Как я понимаю, для реформы нужно подготовить кадры: учителей, ассистентов и других специалистов. Как они будут проходить подготовку и сможет ли быть ассистентом любой педагог? Или нужно будет второе специальное образование?

- Подготовка учителя – очень важный элемент для всего инклюзивного образования. Ведь общие подходы в работе с детьми с особыми образовательными потребностями неэффективны. Как мы уже говорили ранее, инклюзивная школа должна адаптировать учебную программу под ученика.

В мире есть много программ и подходов к тому, как надо работать в инклюзивном классе, многие из которых, кстати, уже используются и в украинских школах. Но для того, чтобы такие подходы заработали системно, надо проводить повышение квалификации учителей. И поэтому с первого дня, когда мы начали внедрять инклюзивное образование, мы приступили к подготовке учителей и педагогов к тому, чтобы они правильно работали в системе инклюзии. Мы ввели ряд тренингов, которые проходили во всех областях, присоединившихся к проекту. Тренинги проводились для руководителей департаментов образования, директоров школ и завучей; для учителей, которые непосредственно учат детей с особыми образовательными потребностями, и ассистентов учителей.

Фото: Михаил Маркив

Когда мы только начинали реформу, было не очень много ассистентов учителей. А сейчас они стали неотъемлемой частью образовательного процесса. Кстати, весь прошлый год мы готовились к тому, чтобы ввести ставку ассистента учителя. И когда нам это удалось в конце прошлого года, это был праздник для всех – и ассистентов, и учителей, и родителей.

Кроме того, сейчас мы вместе с нашими партнерами из Международного фонда "Возрождение" и ЮНИСЕФ ввели ряд наставнических тренингов по всей Украине. Также мы подготовили и провели серию тренингов для работников ИРЦ и Ресурсных центров поддержки инклюзивного образования, созданных на базе институтов последипломного педагогического образования. В будущем эти институты и станут центром внедрения современных принципов и подходов в инклюзивном образовании.

Поскольку сеть ИРЦ в Украине – это новое явление, мы написали и предложили работникам ИРЦ методические рекомендации по работе с детьми с ООП. Откровенно говоря, мы попытались охватить все: как создать инклюзивно-ресурсный центр, как проводить конкурсы по отбору работников, методические рекомендации, как работать с детьми, советы родителям. Мы будем и дальше следить за мировыми тенденциями и совершенствовать уже существующие, а также добавлять новые методики, чтобы улучшить качество инклюзивного образования в Украине.

- Есть много стереотипов в отношении детей с инвалидностью. Например, что таким детям лучше учиться в специальных школах, где лучший уход и где им будут больше уделять внимания. Есть и родители, которые против того, чтобы вместе с их ребенком учился ребенок с особыми образовательными потребностями.

- Подобные стереотипы есть в любом обществе. Мы много общаемся с педагогами из других стран, и поверьте, о таких проблемах слышат везде. Упомянутые предостережения имеют те, кто не учился по такой системе в инклюзивных классах. А те, кто попробовал, очень благодарят, потому что инклюзивное образование нужно не только детям с особыми образовательными потребностями, но и детям, которые типично развиваются.

В конце прошлого учебного года мы создали Всеукраинское объединение общественных организаций, которые представляют интересы детей с особыми образовательными потребностями и, в свою очередь, являются нашими представителями в областях. Во-первых, они заинтересованы в защите прав детей с ООП. Во-вторых, они знают изнутри все проблемные вопросы на местах, и это помогает нам координировать наши действия.

Нашей целью было привлечь общественные организации к сотрудничеству, чтобы они стали членами нашей команды реформаторов, общались с родителями, педагогами, заинтересованными лицами и доносили к ним информацию об их правах и возможностях, налаживали связь между руководством области и исполнителями инклюзивной реформы.

Приведу пример. Когда мы в 2016 году только начинали проект в Запорожской области, тогда об инклюзивном образовании никто не знал. А мы не знали, как оно будет воспринято обществом. Поэтому в конце первого учебного года мы провели опрос среди родителей детей, которые учились в инклюзивных школах. И результаты нас поразили – 75% родителей поддержали такую форму обучения. Это и является лучшим доказательством того, что инклюзивное образование – прогрессивная форма обучения.

- Все-таки есть люди, которые еще не стали сторонниками инклюзивной реформы. Это преимущественно работники специальных школ. Что будет со специальными школами, школами-интернатами и их работниками в новой системе?

- Сразу хочу сказать, что в Украине система специальных школ существует и дальше будет существовать. В нашем государстве будет смешанная система образования. Прежде всего, надо исходить из потребностей и возможностей ребенка. И мы понимаем, что не всегда их может обеспечить общеобразовательное учреждение. Поэтому специальные учебные заведения должны взять на себя развитие и образование категорий детей с тяжелыми и комбинированными нарушениями.

Впрочем, если сравнить, сколько государство тратит в год на специальные заведения и на инклюзивное образование, то между ними будет значительная разница. Это будет соответственно 3,2 млрд гривен на специальное образование и 500 млн гривен на инклюзивное. Вполне закономерно, что за счет внедрения инклюзивного образования мы можем эффективно оптимизировать сеть специальных учреждений.

Относительно опасений, что большое количество профессиональных специалистов, имеющих опыт работы с детьми с ООП, станут безработными, хочу заверить, что это не так. После того как в стране заработала мощная сеть инклюзивно-ресурсных центров, которые требуют и психологов, и коррекционных педагогов, а в инклюзивных школах создаются команды психолого-педагогической поддержки детей с ООП – у нас есть дополнительный спрос на таких специалистов.

- На каком сейчас этапе реформы, что еще остается сделать?

- Как я уже говорила, реформа инклюзивного образования в развитых странах мира началась еще в 70-х годах прошлого века и продолжается до сих пор.

Помню, как спросила у представителей Департамента образования штата Нью-Йорк: когда они начали внедрять инклюзивное образование, на каком они сейчас этапе и когда его закончат? Они сказали, что этот процесс длится уже десятилетиями и впереди у них еще много работы.

Если же вернуться к ситуации в Украине, могу сказать, что за очень короткий срок нам удалось достичь фантастических результатов. Даже не верится, что всего за два года нам удалось привлечь к инклюзивной форме образования 12 тысяч детей с особыми образовательными потребностями, а это 30% от общего количества "особеных" детей.

Действительно, уже сделано много кропотливой и профессиональной работы, которая связана с развитием Новой украинской школы, неотъемлемой частью которой является инклюзивное образование. Но впереди еще много нового!