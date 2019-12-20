Интервью с Натальей Емченко: о программе "Сиротству – нет!" и помощи детям

/ Фото: vogue.ua

Директор по связям с общественностью SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко в интервью Vogue UA рассказала о том, как благотворительная программа Фонда изменила жизнь десятков тысяч детей в Украине.

Наталии Ивко, жительнице Борисполя, 41 год. У нее бодрый голос, звонкий смех и четверо детей, трое из которых приемные. Она называет их с юмором: Суперстаршая (Саша, 17 лет), Старшая (Наташа, 13), Младшая (Соломия, 7) и Новенькая (Иванка, 6). Саша учится в колледже и пишет маме короткие SMS в мессенджере "У меня все ок", Наташа усиленно занимается английским, Соломия обожает танцы, а Иванка рисует. Первой 10 лет назад удочерили Наташу, после родилась Соломия, а потом Наталия и ее муж взяли под опеку еще двух девочек.

"Я человек решительный. 10 лет назад поняла, что хочу детей, – и через несколько месяцев мы забрали из интерната Наташу. Потом закрутилось", – говорит Наталия.

Всех трех приемных девочек семья Наталии Ивко нашла благодаря порталу sirotstvy.net, который в 2009 году был запущен Фондом Рината Ахметова. Наталия стала одним из первых усыновителей: вспоминает, что тогда на сайте было не более 10 анкет детей (сейчас, для сравнения, свыше 5 тысяч). Динамика потрясает: за 10 лет благодаря порталу 10 тысяч детей нашли родителей. С семьей Ивко лично знакома Наталья Емченко, директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова. Ее профессиональная обязанность – быть включенной во все инициативы компании, и Наталья признается, что за счастливыми историями усыновления, которые случились благодаря Фонду, следит лично.

"Благотворительная программа "Ринат Ахметов – Детям" начиналась с поддержки детских домов еще 19 лет назад. Это была классическая модель: приехать в детский дом и помочь вещами, подарками, — рассказывает Наталья. — В 2005 году был создан Фонд Рината Ахметова. А три года спустя он начал программу "Сиротству – нет!", главная идея которой — каждому ребенку нужна семья. Еще через год мы запустили портал sirotstvy.net, посвященный национальному усыновлению. Его задача – создать удобное информационное поле: на сайте размещены подробные анкеты детей с фото и видео. А еще — обеспечить поддержку тем, кто решился на усыновление: в программе задействованы психологи и юристы, которые помогают родителям пройти этот путь. 10 лет назад в Украине не было ничего подобного и, как следствие, не было культуры национального усыновления. Дети или оставались в интернатах, или усыновлялись иностранцами. Тема усыновления у нас в стране была табуирована. Существовал стереотип: приемный ребенок появляется в семье, только когда есть проблемы с рождением собственного. Мы смогли изменить отношение к усыновлению в Украине: теперь принять ребенка в семью — абсолютно нормально. Родители с легкостью рассказывают свои истории публично – и это огромный скачок в отношении к тайне усыновления в обществе. И серьезная мотивация для будущих усыновителей. Скажу больше: сейчас усыновление – не просто норма, а поступок, достойный уважения".

Наталья говорит, что 10 лет назад в Украине усыновление было едва ли не единственным шансом для детей-сирот вырасти в семье. Дети, не подлежащие усыновлению (а таких в интернатах до 90 %), шансов воспитываться за пределами интернатов почти не имели. Сегодня в Украине активно развиваются семейные формы воспитания: приемные семьи, детские дома семейного типа, наставничество, опека. Популяризация семейных форм воспитания — огромный фронт работы Фонда последние 10 лет. Фонд организовывал первые детские дома семейного типа в Украине, создавал первые программы по наставничеству. Сейчас ведет большой проект для подростков, которые воспитываются в интернатах, — "Ринат Ахметов — детям. Твоя суперсила", включающий мотивационные, обучающие и профориентационные встречи с амбассадорами Фонда.

На вопрос "Чем плохи интернаты?" Наталья Емченко, мама четверых детей, отвечает подробно и основательно:

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"Любая система, в которой ребенок растет вне семьи, таит в себе несколько опасностей. Во-первых, дети не получают никакой подготовки к взрослой жизни. В интернате их обслуживают на бытовом уровне, а потом они не знают, как жить: как приготовить яичницу, откуда берутся деньги и какие профессии есть в этом мире. У них нет элементарных навыков, это синдром выученной беспомощности: когда кажется, что от тебя ничего не зависит и одновременно — что тебе все должны. Вторая проблема — отсутствие модели семьи перед глазами. И третье: в интернатах дети лишены возможности выбора. Интернатная система не предполагает, что ребенок может выбрать специальность, которая ему интересна, – поэтому сироты поступают на рабочие специальности".

Пиар-директор с 15-летним опытом, Наталья Емченко видит Фонд Рината Ахметова промоутером социальных инициатив и трендсеттером. Его задача — продвигать инновации, задавать тон, обозначая проблемы и предлагая механизмы их решения. Например, начиная с 2008 года Фонд создал 41 детский дом семейного типа – и более 400 детей со всей страны были взяты в эти семьи на воспитание (сейчас в Украине больше 1 100 таких детских домов).

"Это очень правильная альтернатива интернату: во-первых, количество детей в детских домах семейного типа чаще всего не больше десяти, во-вторых, в них всегда есть папа и мама. Эти папы и мамы получают зарплату от государства, то есть для них это работа. Дети живут в больших домах, в своих комнатах, они готовят завтраки, ходят в общеобразовательную школу, занимаются спортом и танцами — по сути это большая семья". Совсем как настоящая — разница лишь в том, что юридически дети необязательно усыновлены", – говорит Наталья Емченко.

Во время интервью Наталья то и дело берет в руки телефон и показывает в Facebook страницы своих любимых героев — о каждом можно снять кино. Это люди, которые усыновили детей благодаря Фонду или возглавляют детские дома семейного типа. Например, Елена Жеребченко и ее муж Максим. Они создали детский дом семейного типа в Донецке 10 лет назад. Из-за военных действий родной город им пришлось покинуть. Сделать это было крайне непросто: семья Жеребченко вывозила из Донецка не только девятерых детей, но и лошадей, собак, кроликов и козлика Клауса. Теперь они все живут под Киевом. И продолжают принимать детей: сначала — двоих, а сейчас Елена готовит документы на усыновление еще одного ребенка. Но какими бы счастливыми эти семейные истории ни были, "сделать первый шаг к усыновлению – большая психологическая проблема, — отмечает Наталья, — и основные барьеры связаны с неизвестностью: мало кто понимает, как происходит процесс усыновления и, главное, что будет потом".

Для тех, кто к усыновлению не готов, но чувствует в себе силы помочь, в Фонде разработана программа "Наставничество".

"Есть дети, которые по разным причинам не попадают в семьи, – например, по статистике Минсоцполитики, самыми желанными для усыновления являются малыши в возрасте до 6 лет. Но тем, кто старше, тоже важно получить поддержку — особенно когда они выпадают из интернатной системы. Иначе ребенок остается один на один со взрослой жизнью, а что такое "один на один", когда тебе 16? Миллион проблем: тебе нужно учиться, причем так, чтобы при учебном заведении нашлось общежитие; ты не понимаешь, как работает медицина; не знаешь, где получать документы, как открыть счет в банке. Объяснить все это может наставник", – рассказывает Наталья Емченко.

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/ Фото: vogue.ua

10 лет назад тема усыновления у нас в стране была табуирована. Существовал стереотип: приемный ребенок появляется в семье, только когда есть проблемы с рождением собственного.

Наталья рассказывает о своей коллеге из SCM: она взяла под опеку взрослую девочку, помогла ей поступить в университет и поддерживала все время, пока та училась. Еще одна участница этой программы – Анна Пакалова из Мариуполя — в одном из интернатов обратила внимание на то, как аккуратно подстрижены все дети. Оказалось, стрижки им делал живущий там же 15-летний Олег Баширзаде: парень был увлечен парикмахерским искусством. С наставницей он нашел общий язык мгновенно: у Анны свой салон красоты в Мариуполе. В этом году Олег выпустился из интерната и получил профессию парикмахера. Сначала работал в салоне у Анны, а сейчас – в модном барбершопе. Несмотря на смену места работы, продолжает поддерживать тесные отношения с наставницей.

Популяризацией усыновления и опеки в мире активно занимаются селебрити. Анджелина Джоли, например, не просто позирует на красных дорожках в окружении шестерых детей, трое из которых усыновлены, — в интервью она откровенно рассказывает, чем живут ее дети и как она принимает все их особенности и увлечения.

"У каждого ребенка есть суперсила, — продолжает мысль Наталья Емченко. – Выявить ее обычно помогают родители. Мы же в Фонде подключаем амбассадоров – телеведущих, актеров, спортсменов, которые проводят мотивационные встречи. Часто они посвящены профориентации: помогают ребенку понять, что ему интересно. После встреч дети заполняют анкеты, рассказывают, какая поддержка им нужна. Например, есть ребята, которые хотят заниматься медициной, и мы организовали им поездку на станцию скорой помощи, чтобы посмотреть, как работают медицинские бригады. Девочка из интерната в Мариуполе хотела стать певицей – мы устроили ей запись в профессиональной студии".

Тем, кто хочет помочь, но не знает, с чего начать, Наталья в первую очередь дает совет, как поступать не надо. Не надо приезжать в интернат только для того, чтобы дарить подарки. О том, что детям нужен не iPhone, а внимание, Емченко знает от самих выпускников детских домов и интернатов. Наталья цитирует их: "Лучше поезжайте в интернат и подарите детям время – почитайте им; расскажите о своей работе, о том, как устроен мир; оплатите работу репетитора для тех, кому тяжело даются уроки, или помогите выбрать вуз".

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