Надеюсь, Украине больше не понадобятся кредиты ЕС и МВФ: интервью с вице-премьером Ольгой Стефанишиной

Почти пять месяцев границы ЕС закрыты для украинцев.Из-за пандемии коронавируса Брюссель существенно ограничил въезд в Шенгенскую зону гражданам третьих стран. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, чтобы "вписаться" в критерии ЕС для открытия границ, в течение двух недель в Украине должно быть чуть больше 400 активных случаев Covid-19. Но, судя по нашей статистике, шансов на возобновление безвизовых поездок пока мало.

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По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, мир в ожидании потенциальной второй волны коронавируса, поэтому послаблений стоит ждать не раньше осени.

Сейчас, по ее словам, Кабмин активно готовится к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября в Брюсселе, где могут подписать соглашение об "открытом небе". Правда, подготовку к саммиту осложняют законодательные инициативы нардепов, которые голосуют проекты, прямо противоречащие Соглашению об ассоциации и обязательствам Украины в ВТО.

В первой части интервью сайту "Сегодня" для проекта Smart Talk Ольга Стефанишина рассказала, когда ЕС может открыть границы для украинцев и отменить плату за роуминг, и что нам даст соглашение об "открытом небе".

Видео: Сегодня

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- Когда украинцы, наконец, смогут снова свободно путешествовать в страны ЕС по безвизу?

- Этот диалог, к сожалению, не быстрый. Есть свобода передвижения внутри Шенгена. Там статистические показатели действительно очень разные. В некоторых странах они даже выше, чем в Украине. Но когда речь идет о въезде на территорию ЕС из третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие. Следует сказать, что это не политический, а чисто эпидемиологический вопрос. Мы постоянно координируемся с ЕС. Когда показатели заболеваемости снизятся, тогда будем говорить об открытии границ. В то же время, Еврокомиссия дала рекомендации, по которым каждая страна-член ЕС может принимать решение отдельно. Поэтому мощная работа ведется на дипломатическом фронте. Положительно воспринимается странами-ЕС и другими странами, которые уже открыли доступ к передвижению, что в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса. Это очень важный индикатор, это означает, что в Украине карантинные методы действуют и лечение эффективно

- Может ли Брюссель смягчить условия открытия границ для граждан третьих стран? Справедлива ли, по Вашему мнению, политика ЕС, когда фактически с марта границы Шенгена закрыты для украинцев? Не дискриминационный ли это подход?

- Он не дискриминационный, поскольку касается не только Украины. Ограничения, связанные с коронавирусом, и безвиз – это разные вопросы. Безвиз – это политическое решение и к нему вопросов нет. Безвиз никуда не исчезнет. Думаю, с сентября можно будет говорить о более активном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Поэтому облегчения ожидаются ориентировочно осенью.

- Во время визита в Брюссель премьер Денис Шмыгаль подписал Меморандум и Кредитное соглашение о предоставлении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. По опыту предыдущих макрофинов, под какие условия нам сейчас дают деньги и сколько будет траншей?

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- По своей структуре эта программа не изменилась и является такой же, как и предыдущие четыре. Она рассчитана на два транша по 600 млн евро. Первый транш выплачивается на безусловной основе. Второй мы получаем после выполнения ряда условий, которые заложены в Меморандуме. По нашим расчетам, если украинский парламент в ближайшее время ратифицирует этот договор, в начале сентября можно получить первый транш и приступить к диалогу с Еврокомиссией по выполнению индикаторов для получения второго транша до конца года.

- А каких индикаторов?

- Очень важно сказать, что Украина получила наибольший объем средств среди других стран Восточного партнерства, которым была выделена эта помощь. Украинская сторона исходила из того, что мы готовы брать на себя обязательства в том объеме, в котором их действительно способны выполнить, учитывая, что выполнение этих условий ограничено во времени. Нет никаких обязательств или условий, которые не касаются уже задекларированных реформ. Это конечно и вопросы судебной реформы – рассмотрение парламентом законопроекта по вопросам функционирования судебных институтов на основе рекомендаций Венецианской комиссии. Здесь уже есть плодотворная работа на платформе профильного парламентского комитета. Несколько блоков наших договоренностей касаются реформы государственного управления, в частности пересмотра "карантинной" конкурсной процедуры. Наше Национальное агентство по вопросам госслужбы выработало изменения, которые уже в парламенте. Также есть несколько блоков, которые перекликаются с индикаторами МВФ. Они касаются энергетики и функционирования Бюро финансовых расследований.

- Очередной макрофин станет последним? Или у Киева уже есть амбиции апеллировать за следующим?

- Я очень надеюсь, что Украине не понадобятся следующие макрофинансовые программы или программы МВФ. Те средства, которые мы можем привлечь будут, направлены на внедрение реформ, которые позволят Украине не быть заемщиком. Но, с другой стороны, международные партнеры будут всегда поддерживать Украину. Если будет необходимость привлечь новую программу кредитования, я уверена, Еврокомиссия пойдет нам на встречу. Однако, надеюсь, мы не будем обращаться за дополнительной помощью.

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- На внеочередной сессии 21 июля ВР в первом чтении приняла законопроект о локализации производства, который касается госзакупок спецтранспорта для нужд энергетики, муниципального транспорта и ЖКХ. С одной стороны, это очень благородная цель поддержать отечественного производителя. Однако, с другой стороны, этот законопроект противоречит нашим обязательствам в ВТО и Соглашении об ассоциации.

- Большинство, если не все украинские политики, говорят правильные вещи. Но здесь важно предлагать механизмы, которые позволят достигать поставленных целей. И, по моему мнению, такие механизмы должны нарабатываться в правительстве. Иначе мы получим законопроекты, не подкрепленные расчетами. Хотя поддержка национального производителя ключевая и является основой восстановления экономики во всех странах. Я не уверена, что даже в случае вступления в силу данного закона (законопроект № 3739 "О государственных закупках" – Ред.), он бы начал качественно выполняться, потому что он не "привязан" к плану госзакупок.

Очевидно, что в текущей редакции он противоречит нашим международным обязательствам. Я юрист по образованию и, судя по оценке предыдущих популистских решений, мое предположение – закон просто не будет применяться к странам ВТО и ЕС. Наши международные обязательства предусматривают другие условия работы в сфере госзакупок. Поэтому я бы не переоценивала значение этого законопроекта. Буду очень надеяться, что он не окажет негативного влияния на саммит Украина-ЕС (запланирован на 1 октября – Авт.), который состоится с участием президента. Мы так интенсифицировали диалог с Брюсселем, что уже с нетерпением ожидаем этого саммита, чтобы наконец анонсировать крупные решения, определиться с тем, что такое интеграция во внутренний рынок ЕС, договориться о подписании Соглашения об общем авиационном пространстве, анонсировать результаты наших "промышленных и энергетических безвизов".

А такие решения (рассмотрение законопроекта о локализации производства – Авт.) фактически ставят под угрозу всю работу, которая продолжается в течение года для того, чтобы президент смог зафиксировать свои политические договоренности на уровне саммита. Евроинтеграция всегда проигрывает популистским инициативам. Международные обязательства тоже. ЕС, НАТО, ВТО – это игра в долгую. Здесь нет простых решений, в отличие от классных слоганов, которые можно выйти и просто сказать на камеру. Правительственная программа восстановления экономики также направлена ​​на поддержку национального производителя. Есть много цивилизованных и правильных методов, как это сделать, в частности, через инвестиции.

- Недавно депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. Однако, среди условий предоставления Украине безвиза есть прямой запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации в трудовой сфере. Как оцениваете такие законодательные инициативы народных избранников?

- Насколько я помню, в каждом за последние 2-3 созыва парламента, был такой законопроект, независимо от того, кто был его инициатором. Но, к счастью, поддержки они не находили, ни разу они не были вынесены в зал для голосования. И здесь речь идет в целом о законодательстве о недискриминации. Это такой ментальный "клеш" (от англ. clash – противостояние, конфликт – Авт.), когда настроения в середине общества не отвечают тем радикальным решениям, которые предлагаются депутатами. Голосование этого закона не прибавит рейтинга народным избранникам, как они на то надеются. Поэтому рассчитываю, что это решение не будет дальше двигаться в парламенте.

- Вы уже упомянули о саммите Украина-ЕС, который запланирован на 1 октября. Подпишут ли там соглашение об "открытом небе"? Что это даст людям? Дешевые авиабилеты?

- Независимо от сферы, отношения Украина-ЕС работают очень похоже. Подписанием Соглашения Украина и ЕС открывают друг для друга рынки авиаперевозок. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС. Так же и европейские компании зайдут на украинский рынок. Это означает, что рынок становится конкурентным, отрытым, прозрачным, все внутренние рейсы в Украине будут соответствовать таким же стандартам безопасности, как и любой рейс на территории ЕС, и, соответственно, конкуренция повлияет на цену в сторону снижения. Потому, выбирая, как добраться в ту или иную часть Европы или Украины, мы чаще будем выбирать тот рейс, который дешевле.

- То есть, 1 октября на саммите Украина-ЕС это соглашение будет подписано?

- Украинская сторона готовится к подписанию. Мяч на поле европейской стороны. Мы со своей стороны представили юридические позиции, по которым мы считаем, что соглашение должно быть подписано. Вы знаете, вопрос был по территориальному спору между Испанией и Великобританией. Но, вместе с тем, можно вспомнить заключение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, которое подписывалось частями. Ничего не мешает уже много лет Украине подписать Соглашение об общем авиационном пространстве по такому же механизму, чтобы Украина уже могла начать планировать выполнение определенной части Соглашения.

- Еще и Великобритания выходит из ЕС...

- Думаю, Еврокомиссия приложит максимум усилий, чтобы мобилизовать все свои знания и принять правильное решение.

- Где мы в переговорах с Брюсселем по пересмотру торговой части Соглашения об ассоциации? Квоты на какие товары мы предлагаем посмотреть? По каким позициям ЕС не хочет идти на встречу? И можем ли мы выйти на успешный кейс уже в 2021 году?

- Конечно можем. Уже несколько раз я публично говорила, что мы на уровне "Евроинтеграция 2:0". То есть, мы уже на уровне полноправного двустороннего диалога. Европейская сторона готова к этому процессу, механизмы у нас отработаны. Мы, конечно же, настроены на пересмотр, в первую очередь, преференциальных условий торговли. Но мы не будем выходить на эти переговоры только от имени правительства. Мы хотим вести переговоры от имени национальных товаропроизводителей, украинского бизнеса. Поэтому на этой неделе мы начинаем диалог с бизнесом, прежде чем начнем диалог с ЕС. На начало сентября обобщим ожидания от бизнеса, из которых и будет формироваться основа украинской переговорной позиции. Но уже сейчас очевидно, что есть определенные товарные позиции, которые являются приоритетными.

- Какие?

- Во-первых, это с/х и пищевая продукция. У нас хорошая динамика по экспорту в ЕС пищевой и готовой пищевой продукции. Это мед, томаты, сок, курица, определенные виды молочной продукции. Это лидеры нашего экспорта и по ним, в принципе, уже есть взаимный консенсус. Но мы хотим так сформировать наш диалог, чтобы дать возможность крупным игрокам нарастить свои мощности по экспорту в ЕС, а также дать малому и среднему бизнесу дополнительные возможности и стимулы, путем устранения технических барьеров, открыть широкий доступ на рынок ЕС. Думаю, это будет правильный и сбалансированный подход.

- Как раз мы подошли к промышленному безвизу. Объясните пожалуйста людям, что это такое?

- Почему это важно? Правительство стремится предоставить украинской промышленности выход на рынок ЕС. За последние пять лет для непищевой продукции мы изменили все стандарты работы. Перевели их полностью на европейский подход, создали систему рыночного надзора, ввели технические регламенты и стандарты, которые обновляются с развитием права ЕС. Украинская промышленная продукция производится на основе европейских стандартов, получает украинскую сертификацию, основанную на европейских стандартах, но при этом не имеет свободного доступа на европейский рынок. Вот, собственно, в этом и суть "промышленного безвиза".

Почему я называю это "безвизом"? Потому что украинский товаропроизводитель сможет свободно реализовывать свою продукцию и на рынке ЕС. Эти переговоры очень тяжелые, поскольку речь идет о продукции, которая будет размещена на полках магазинов, которой будут пользоваться люди, об оборудовании, о лифтах, холодильниках, кондиционерах, электрических проводах...То есть, не должно быть сомнений относительно качества украинской продукции.

- То есть, Украина будет не сырье в ЕС продавать, а уже готовую продукцию с добавленной стоимостью?

- Да. Каждый технический регламент устанавливает определенный стандарт качества производства определенной продукции. Вы правы, это будет стимулировать наших производителей производить более качественную продукцию с добавленной стоимостью, понимая, что они не ограничены украинским рынком, имея доступ к 500-миллионному рынку ЕС. Это будет стимулом для малого и среднего бизнеса и предприятий, которые мы унаследовали из СССР. Например, для компаний, которые делают те же лифты.

- Миссия ЕС уже проводит оценку украинского законодательства в рамках переговоров о подписании соглашения о промышленном безвизе. Свои выводы они должны предоставить до саммита Украина-ЕС. Однако всех интересует конечный результат. Когда может быть подписано соглашение ACAA? Можно ли рассчитывать, что на саммит Украина-ЕС мы выйдем на конкретные договоренности?

- Повторюсь, что это всегда игра в долгую. Политические решения – это вишенка на торте, когда проделана вся работа. Если помните, диалог по безвизу длился семь лет. По Соглашению АСАА этот диалог тоже не будет коротким. К саммиту завершится юридическая оценка всего нашего законодательства, которое мы приняли за десять лет в рамках адаптации к европейским стандартам. Будут представлены выводы о том, где мы есть. Рассчитываю, что они будут положительные. И дальше мы перейдем к тяжелой части – это оценка того, как это законодательство работает. Здесь до переговоров будет еще много рекомендаций, как синхронизировать эти процессы с ЕС. Только после этого мы уже будем говорить о заключении Соглашения. Но после саммита это будет не очень длительный процесс. Думаю, на весну мы с ЕС будем выходить уже на предварительные рекомендации. Очень важно, что независимая оценка позволит нам понять, как на самом деле работает это законодательство.

- А что с отменой платы за роуминг? Переговоры начинались еще при предыдущей власти, были бравурные заявления, а по факту воз и ныне там.

- Это как раз один из тех ярких случаев, когда бизнес намного оперативнее сработал, чем украинская или европейская бюрократия. Уже сейчас, выезжая за границу, вы чувствуете, что плата за эти услуги значительно уменьшилась. Поэтому, по оценкам нашего регулятора (НКРСИ), даже подписание такого соглашения не даст ощущение, что что-то кардинально изменилось. Вы знаете, что это был один из приоритетов цифрового безвиза, потому что украинское Соглашение об ассоциации дает возможность Украине стать частью цифрового рынка ЕС, признавать электронные контракты, телекоммуникационные услуги, интернет услуги...Этот диалог настолько масштабный, что уже стал частью всего дискурса в рамках стран Восточного партнерства.

- То есть, пока не будет общей договоренности в рамках всего Восточного партнерства, ожидать, что роуминг отменят только для Украины, не стоит?

- Возможно, как раз на саммите Украина-ЕС мы будем политически принимать решение о телекоммуникационном безвизе – доступе на украинский и рынок ЕС в сфере телекоммуникационных услуг. Поэтому на двустороннем уровне это тоже возможно. Но, опять же, эффект от этого будет не так ощутим.

- На какой процент выполнения Соглашения об ассоциации Вы планируете выйти до конца года?

- У меня есть перечень законодательства, которое важно принять, чтобы этот процент существенно увеличился, и буду работать с парламентом, чтобы продвинуть его принятие. Если мерить по системе "Пульс соглашения", эти показатели могут значительно улучшиться. Некоторые министерства нарабатывают большие системные решения и их принятие в ближайшие месяцы существенно увеличит показатели. Однако важно не просто количество. Например, будет выполнено одно задание, которое просто безумно изменит динамику выполнения Соглашения. Возьмем таможню – во время "турборежима" было принято рамочное законодательство. На ближайшее Правительство мы планируем вынести вопрос имплементации этого законодательства. Это будет безумный прорыв в работе таможни и в доступе украинской продукции на рынок ЕС. Также нарабатываются решения в сфере здравоохранения и экологической политики. Мы готовим предложения по участию Украины в Европейском зеленом соглашении. Вся эта работа происходит, в министерствах есть заместители министров, которые действительно хотят достичь этого результата.

*Вторая часть интервью с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной выйдет 29 июля.

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о критериях Брюсселя по открытию границ для украинцев:

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