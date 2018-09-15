Интервью с вице-президентом Еврокомиссии: "Наша макрофинансовая помощь связана с программой МВФ"

Следующий транш, если все будет хорошо, ожидается весной следующего года

Украина и Европейский Союз наконец подписали Меморандум, который открывает для нас новую программу макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Правда, уже завтра деньги мы не получим. В подписанном вчера документе содержится четкий набор условий, который Украина должна будет выполнить для получения практически безвозмездной евросоюзовской помощи двумя траншами по 500 млн евро.

К примеру, чтобы получить первую часть "макрофина", мы должны будем запустить автоматическую систему проверки е-деклараций, предусмотреть в бюджете-2019 деньги на Антикоррупционный суд и не менее 200 госпредприятий выставить на приватизацию через ProZorro.

О новом четвертом пакете макрофинансовой помощи Киев и Брюссель договорились еще на саммите Восточного партнерства в прошлом ноябре. Официально об этом объявили в марте этого года, приступив к обсуждению набора условий. Ранее сайт "Сегодня" уже писал, что в ноябре 2017-го Украина потеряла последний третий транш предыдущего "макрофина" на 600 млн. Тогда мы не выполнили 4 из 22 условий, ключевыми из которых были отмена моратория на экспорт леса-кругляка и создание автоматической системы проверки электронных деклараций.

С открытием новой программы список требований к Украине не уменьшился, но многие из них совпадают с рекомендациями МВФ для получения следующего транша кредита. И законодательно новый "макрофин" связан с продолжением программы сотрудничества Фонда с Украиной, срок действия которой, как уже писал сайт "Сегодня", истекает в марте 2019-го. Поэтому, если правительство не сумеет договориться с миссией МВФ, которая сейчас работает в Киеве, о продлении сроков программы, условия по новому "макрофину" ЕС нам нужно будет выполнить побыстрее, иначе рискуем потерять и этот миллиард.

В интервью сайту "Сегодня" вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подробно рассказал, на каких условиях Украина может получить первый и второй транш по 500 млн евро, и как обстоят дела с присоединением Украины к цифровому и энергетическому рынкам ЕС.

- Сегодня (14 сентября – Авт.) Еврокомиссия и Минфин подписали Меморандум о предоставлении Украине нового пакета макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Правда, объявили о ней еще в марте. То есть, все это время заняло согласование с украинской стороной условий, на которых мы получим деньги?

- Да, действительно, сегодня (14 сентября – Авт.) мы подписали Меморандум о взаимопонимании о следующей программе макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Он рассчитан на две выплаты (транша – Авт.) по 500 млн евро, каждая из которых связана с определенным набором условий. Поэтому, если мы говорим о первой выплате, мы ждем быстрого прогресса по имплементации условий, чтобы перечислить первый транш уже до конца этого года. Следующий транш, если все будет хорошо, мы ожидаем весной следующего года. Так как в любом случае наша программа макрофинансовой помощи связана с продолжением программы МВФ для Украины.

- Да, сразу после саммита Украина-ЕС в Брюсселе в июле Вы уже говорили нам, что новый "макрофин" законодательно связан с программой кредитования МВФ. И дедлайн – до марта 2019-го. А потом что?

- Давайте подождем, потому что сейчас украинская власть обсуждает с МВФ некоторые новые договоренности, по которым есть возможность продолжения этого периода (срока действия программы МВФ для Украины, который истекает в марте 2019-го – Авт.). Но текущее планирование составлено таким образом, что дедлайн весной следующего года.

- Давайте, наконец, перейдем к условиям: что Украина должна сделать, чтобы получить первый транш "макрофина" на 500 млн евро?

- Это охватывает относительно широкий набор условий и областей. Для первого транша условия связаны: с борьбой с коррупцией, включая создание Антикоррупционного суда, предусмотрев для него необходимые средства в бюджете на следующий год; с прогрессом верификации е-деклараций…

- Создание автоматической системы проверки е-декларации чиновников?

- Да. Также прогресс в обеспечении эффективной верификации информации о конечных бенефициарах компаний в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных объединений. Также есть условия, касающиеся реформы налогового и таможенного администрирования, улучшения корпоративного управления на госпредприятиях (в том числе назначение независимых членов набсовета "Укренерго" – Авт.).

- Это все только для получения первого транша? Дедлайн до конца года?

- Ну, это цель, которую мы себе ставим. Могу сказать, что мы можем увидеть прогресс уже в течение месяца. Но я бы не давал конкретных дат, потому что, чтобы перечислить первый транш в этом году все процедуры только со стороны ЕС займут, по меньшей мере, месяц. Поэтому все условия со стороны Украины должны быть выполнены до того, как мы запустим необходимые процедуры для выделения средств.

- Условия для получения второго транша уже тоже согласованы?

- Да, конечно. Они представлены в Меморандуме, вы их можете посмотреть, все есть в публичном доступе.

* Для получения второго транша "макрофина" Украине нужно выполнить следующие условия:

1. В сфере управления госфинансами:

- внести изменения в Таможенный кодекс для введения Уполномоченного экономического оператора;

- ВР должна ратифицировать Многостороннюю конвенцию по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.

2. В сфере эффективного управления и борьбы с коррупцией:

- полностью запустить автоматическую систему проверки е-деклараций и проверить как минимум тысячу деклараций топ-чиновников (в том числе из исполнительной власти, парламента и судебной системы);

- выбрать независимых судей Антикоррупционного суда и обеспечить суд достаточными финансовыми средствами.

- принять закон о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с Соглашением об ассоциации.

3. В сфере реформ и госпредприятий:

- разработать резолюцию о неработающих активах в банках;

- внести поправки в ст.7 закона о банках и банковской деятельности для формирования набсоветов в госбанках на конкурсной основе;

- показать прогресс в имплементации закона о рынке электроэнергии, включая подготовку "Укренерго" к сертификации в качестве независимого оператора.

4. В сфере соцполитики:

- подписание не менее 600 контрактов между Национальной службой здоровья и соответствующими поставщиками услуг для предоставления первичной медпомощи;

- запуск пилотного проекта монетизации субсидий;

- Кабмин должен принять План действий по имплементации стратегии интеграции внутренне-перемещенных лиц до 2020 года.

- Не могу не спросить о трехсторонних переговорах ЕС-Украина-Россия о транзите газа через нашу ГТС. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, россияне вообще не явились на последний раунд переговоров в Брюсселе. Добиться хоть какого-то конструктива от "Газпрома" будет ох как не просто. Да и "Северный поток-2" прямо противоречит условиям Третьего энергопакета.

- Что мы со стороны Европейской комиссии пытаемся сделать в формате этих трехсторонних переговоров? Мы пытаемся облегчить эти переговоры и облегчить договоренности между Украиной и Россией. Конечно, мы видим, что такие переговоры всегда очень сложные. Теперь по "Северному потоку-2". Наша позиция по этому проекту всегда была очень четкая. Мы не видим, что он будет способствовать достижению целей Энергетического союза ЕС. Мы запросили мандат от стран-членов на переговоры по этому поводу с Россией. Мы также предложили изменить европейское законодательство, чтобы трубопроводы, которые планируется строить в ЕС, отвечали условиям всего европейского законодательства, включая Третий энергопакет. Но, как вы знаете, на данный момент оба этих предложения на рассмотрении стран-членов, и по ним пока нет согласия. Но, повторюсь, позиция Еврокомиссии по этому вопросу очень четкая.

- Также Андрей Коболев сказал, что Еврокомиссии приходится учитывать мнение Германии – первой экономики ЕС…

- Здесь все дело в том, что институционально мы, как Еврокомиссия, можем предложить такие вещи, как внесение изменений в законодательство, или запросить переговорный мандат. Но, в конце концов, окончательное решение за странами-членами, а в случае внесения изменений в законодательство – за Европарламентом. Поэтому могу сказать, что сейчас еще продолжаются переговоры между странами-членами по этим вопросам.

- А что с возможностью присоединения Украины к цифровому рынку ЕС? Мы же все помним, как впервые Порошенко заявил об этом на саммите Восточного партнерства. Позже это подтвердили и в Брюсселе на саммите Украина-ЕС.

- Действительно, цифровой рынок и цифровая безопасность – это одна из сфер, где мы больше углубляемся в секторальную кооперацию. Я бы сказал, что эта работа все еще продолжается. Но это не единственная сфера. Мы также углубляем свое сотрудничество и в других сферах, включая энергетику, Третий энергопакет, налоговое и таможенное администрирование… Поэтому есть целый набор сфер, где мы работаем в контексте Соглашения об ассоциации.

- Год назад также прозвучала идея о возможности присоединения Украины к Таможенному союзу ЕС. Но потом это оказалось невыгодно самой Украине.

- На сегодняшний день мы не обсуждаем возможность присоединения Украины к Таможенному союзу ЕС. Мы обсуждаем более тесное сотрудничество в таможенной сфере, включая, к примеру, процедуры, IT-системы, создание совместных таможенных пунктов между Украиной и странами-членами ЕС. Это упростит прохождение границы, ускорит процедуру таможенного контроля товаров и поможет бороться с контрабандой.

- В то же время украинские эксперты и дипломаты жалуются, что ЕС не может предложить Украине четкий набор шагов для присоединения к цифровому или энергетическому союзам. Мол, даже на это нет политической воли ЕС, не говоря уже о перспективе членства.

- Что касается цифрового рынка, мы еще сами только в процессе его создания. Но мы с Украиной сейчас на самом деле вместе смотрим, в каких сферах мы можем здесь углубить наше сотрудничество.

- Также некоторые эксперты все чаще советуют Украине присмотреться к Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA)?

- Ну, здесь есть две вещи. Во-первых, есть Европейская экономическая зона (EEA) и EFTA, где, к примеру, Швейцария. По этому вопросу могу сказать, что я ничего не знаю об этих переговорах. Вы же знаете, что мы совсем недавно только начали имплементировать положения зоны свободной торговли и DCFTA с Украиной. Мы считаем, что это еще не исчерпало своих выгод и прогресса для углубления наших торговых связей. Мы только на первых ступеньках, поэтому DCFTA еще не исчерпал себя и там есть потенциал, куда двигаться и расти.