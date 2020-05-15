Интервью с Антоном Геращенко: Если бы мы не закрыли метро, количество погибших измерялось бы тысячами

В день, когда в Минцифры сообщили, что совместно с МВД запустили автогражданку в смартфоне в госприложении "Дія", в Telegram слили личные данные украинцев с паспортами, водительскими правами и даже паролями от соцсетей. Скандал быстро вышел в ТОП новостей на всех сайтах и телеканалах, подняв вопрос о защите персональных данных. Именно об этом, а также об ослаблении карантина, запуске видеофиксации нарушений ПДД, открытии украинских границ на въезд и выезд рассказал в интервью сайту "Сегодня" для проекта SmartTalkзаместитель главы МВД Антон Геращенко.

- Хотела начать с карантина, из которого Украина уже постепенно выходит. Но, давайте сперва поговорим о скандале со сливом персональных данных в Telegram, который всколыхнул общественность. ГБР начало расследование о возможной причастности должностных лиц МВД и Госмиграционной службы к утечке данных. Позиция МВД?

- Безусловно, утечка персональных данных, которые охраняются законом, недопустима. Однако, в нашей стране, где, к сожалению, продается очень многое, иногда и правосудие, законность, честность, существует и продажа персональных данных. Базы данных "сливались", начиная с начала 2000-х. Если зайти в интернет и почитать объявления, есть огромное количество разных баз данных, то Минюста, то еще кого-то. У нас огромное количество разных правоохранительных органов и инспекций имеет доступ к базам данных. К примеру, НАБУ подключено ко всем системам доверенностей, системам информаций о реестрах недвижимости, транспортных средств. Такое же подключение есть у НАПК. И как эти антикоррупционные органы используют данное подключение, это еще предстоит проверить, в том числе и в рамках следствия. Были случаи утечек и в системе МВД. У нас есть 4 уголовных дела, в том числе по сотрудникам МВД. В частности, одно из таких дел было начато в феврале прошлого года против одного высокопоставленного сотрудника информационной службы МВД, который с сотоварищем был уличен в продаже данных для разного рода охранных структур, банков и т.д. То есть, существует некий рынок по проверке данных платежеспособности, благонадежности тех или иных лиц. Необходимо, чтобы каждый такой случай получал оценку в уголовный способ. Прокуратура и ГБР такое дело ведут. Мы это не скрываем.

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Что касается громкого слива последних дней. На самом деле, 95% информации, которая была в этом боте, за 2005, 2008 и 2012 годы. Я даже ради интереса проверил себя, ничего там нового нет. Также хочу сказать, что на сегодня государство, с одной стороны, декларирует защиту персональных данных, а с другой в интернете вывешено полтора миллиона деклараций чиновников, депутатов, где указаны всех их состояния, достаток, деньги на счетах и наличные. О какой приватности мы можем говорить? Есть реестр Министерства юстиции, официально по закону открытый в 2016 году, по которому, кажется, за 21 грн вы можете зайти и посмотреть собственность, которая есть на любом гражданине страны, оставив информацию, кто смотрел. Тогда у меня вопрос: давайте определимся, или мы закрываем информацию, или мы ее по закону раскрываем для всех?

- Может, запуск системы "Дія" был преждевременным?

- Нет. Запуск системы "Дія" никакого отношения к сливам баз данных не имеет. Потому что система "Дія" работает по принципу, когда реестр обращается каждый раз к реестру. То есть, у меня в телефоне есть система "Дія". Вот в системе "Дія" мой паспорт гражданина Украины. Когда я хочу кому-то показать, что это точно мой паспорт, а не фото или скриншот, я нажимаю кнопку и появляется уникальный код. Так вот, система "Дія" только в данный момент имеет возможность обратиться к моей записи в реестре, а не ко всем записям везде. Поэтому давайте таким образом отделим мух от котлет.

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- Окей. Тогда, как защитить персональные данные украинцев? Это вообще возможно?

- Я сейчас скажу очень непопулярную вещь. После изобретения компьютерных технологий и в ситуации, когда есть люди, которые в силу разных мотиваций хотят эти базы данных открыть или для продажи, или в целях, как они считают, исполнения гражданского долга, приватность перестала существовать. Известный случай, когда американский военнослужащий, допущенный к самым секретным тайнам США, посчитал важным поделиться этим с обществом. Вы, наверное, знаете эту историю. Он опубликовал массу данных, в том числе дипломатические переписки, военную информацию. Это были самые защищенные, самые секретные базы данных США. Он находится в розыске в США, живет в России много лет…

- Сноуден…

- И Америка требует его выдачи вплоть до смертной казни. Поэтому, еще раз повторю, в современном цифровом мире стопроцентной гарантии защиты информации, ни банковской, ни какой-либо другой не существует.

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- Теперь давайте перейдем к пандемии коронавируса. Украина начала поэтапный выход из жесткого карантина. Давайте подводить итоги. Часто ли украинцы нарушали карантин?

- Карантин, который ввели в этом году во всем мире, фактически был беспрецедентным. Четыре поколения граждан в мире не видели такого уровня карантина и вируса. Конечно же, граждане во всем мире не привыкли ограничивать себя в походах по ресторанам и т.д. В той же Италии, которая ввела карантин с опозданием, поплатились десятками тысяч жизней. На сегодняшний день там погибло более 30 тыс. человек. Почему? Потому что власти решили, что нельзя закрывать рестораны и кафе, останавливать общественный транспорт и т.д. Мы в Украине поступили более рационально, использовали трагический опыт Европы, Китая, поэтому 11 марта ввели карантин и на сегодня имеем относительно неплохие эпидемиологические показатели. Погибших у нас чуть более 400 человек. Конечно, в каждом случае – это человеческая трагедия. Но если мы говорим о сравнении степени эпидемии у нас, в Европе и Америке, то Украина выходит из кризиса позитивно. В любой стране гражданам было тяжело не ходить в рестораны, не выходить на улицы… Мы не делали такой жесткий карантин, как в Италии и Испании, где вообще было запрещено передвигаться без разрешения по улице.

- Но там не закрывали метро…

- Вы знаете, там не закрывали метро, но, еще раз повторю, цифры говорят сами за себя. Если бы мы не закрыли метро, то, боюсь, количество погибших измерялось бы не сотнями, а тысячами. Потому что общественный транспорт, рестораны, бары и кафе – это те места, где люди очень часто контактируют между собой. И угроза вируса никуда не делась. Просто мы, очевидно, не можем дальше закрывать экономику. На долгие годы, а может быть и навсегда, изменится отношение граждан к контактам друг с другом. Видите, мы с вами уже не здороваемся за руку, близкие люди между собой ограничили контакты. К примеру, те же официанты будут обслуживать людей в масках, повара будут работать в масках, потому что в заведениях общественного питания, в торговле каждый такой контакт может заканчиваться передачей вируса. И вирус, еще раз, никуда не исчез. Будет и вторая, и третья волна вируса. Просто, со временем человечество обязательно изобретет вакцину и лекарства, которые позволят легче переносить эту инфекцию.

- В среду, выступая в Раде, премьер Денис Шмыгаль показал графики заболеваемости коронавирусом в Италии и Испании, которые не закрыли общественный транспорт, и в Украине, проведя прямую аналогию. Вы разделяете его мнение? То есть, у нас показатели ниже в том числе благодаря закрытию общественного транспорта?

- Безусловно. Это прямая зависимость. На самом деле, что такое борьба с эпидемией методом карантина? Это ограничение количественного контакта граждан между собой. То есть, если в день в Киеве контактировало между собой 3 млн человек 5 млн раз, то после закрытия общественного транспорта и кафе, количество контактов сократилось в 10 раз. Соответственно, возможность вируса передаться воздушно-капельным путем сошла на нет. Есть другие вирусы, к примеру, холера, они передаются через загрязненную воду. Там другие методы карантина – доступ к чистой воде. В Африке и другие странах, которые не имеют доступа к чистой воде, из-за этого гибнет огромное количество людей.

Видео: Сегодня

- Когда тогда запускать общественный транспорт?

- "Главнокомандующим" в вопросах борьбы с эпидемией является не МВД, а Минздрав. Именно министр здравоохранения и главный санврач несут ответственность перед народом Украины за правильные управленческие решения в деле борьбы с эпидемией. Поэтому они должны взять на себя ответственность и сказать, можно ли запустить общественный транспорт, в каком объеме. К примеру, можно запускать его не в полном объеме, а говорить о том, чтобы он ходил чаще, но пассажиры должны быть только в масках, и только на сидячих местах. У нас ведь общественный транспорт ходил, но с определенными ограничениями, по пропускам для работников критической инфраструктуры и т.д. То есть, можно это делать постепенно.

- На днях мои коллеги журналисты постили в Facebook огромные очереди на маршрутки и прям там в комментариях писали, что большинство людей без спецпропусков уже ездят в троллейбусах и автобусах. Были ли составлены админпротоколы за такие нарушения?

- Всего было составлено более 10 тыс. административных протоколов. Могу сказать, что в таких странах, как Испания и Франция, количество правонарушений измерялось сотнями тысяч. И если сравнить, опять-таки, результаты борьбы с эпидемией там и здесь по количеству жертв и заболевших, то Украина вышла с хорошими показателями. Это если сравнивать количество зафиксированных правонарушений и результат. Большинство предпринимателей и граждан в Украине соблюдали карантин. Абсолютное большинство. И многие даже сейчас после открытия ресторанов…Вот я вчера проходил мимо одного ресторана, где я бывал, и увидел, что там очень мало людей. Почему? Кто-то считает, что у людей нет денег? Нет, это не так. Даже после ослабления карантина очень многие все равно продолжают не ходить в общественные места.

- Считаете ли Вы, что введенные карантинные ограничения были неконституционными? Мы же слышали много нареканий, что все это неправильно, противоречит Основному закону и будет оспорено в судах.

- Все действия по карантину были абсолютно в конституционном поле. Люди, которые так заявляют, видимо, вообще не читали Конституцию. Есть 29 статья закона (о защите населения от инфекционных болезней – Авт.), в которой сказано, что такое карантин. Это временное ограничение, принятое Кабмином в интересах сохранения здоровья нации, которые могут касаться режима работы транспорта, торговли, пересечения госграницы…Что основное было сделано? Мы запретили въезд в Украину иностранцам, кроме тех, у кого есть вид на жительство и работу, но мы не запрещали возвращаться украинским гражданам. Мы запретили регулярные авиарейсы. Да, действительно, мы не запрещали въезд украинских граждан через границу пешком или на автомобильном транспорте. Был остановлен общественный транспорт, закрыты рестораны, кафе и торговые центры, которые торговали непродовольственными товарами. Это тот минимум, который был сделан. Еще раз повторю, что в Италии, Испании, Франции и Австрии все было закрыто, запрещено было даже ходить по улице больше получаса. Вы помните, были шутки, что одну и ту же собаку выгуливал весь подъезд. Мы не доходили до такой степени карантина. В Италии даже остановили промышленные предприятия. Мы не останавливали ни одно промышленное предприятие, все работало, мы не останавливали логистику. А что касается пассажиропотока, то, поверьте, если бы не был остановлен тот же ж/д транспорт, поезда Интерсити, где люди 6 часов сидят друг напротив друга из Харькова в Киев, или из Киева во Львов, то мы бы имели сотни тысяч или миллионы зараженных.

- Как сотрудники МВД, Госпогранслужбы и Нацгвардии проходят тестирование на Covid-19? Сколько зараженных уже выявлено?

- У нас есть статистика, она публикуется. Количество (зараженных – Авт.) людей в полиции и пограничной службе измерялась сотнями, были также сотни людей, которые находились на самоизоляции. Но, не могу сказать, что это было критично. Благодаря эффективным действиям министра внутренних дел и его команды, были приняты решения по выделению денег на закупки средств индивидуальной защиты. Были выделены десятки или даже сотни миллионов гривен, направлены самолеты, которые для системы МВД привозили маски, халаты и т.д. Сегодня мы обеспечены полностью всем на месяц вперед. Это касается и дезинфекционных средств. Правительство приняло решение разрешить производить массово спирт без пошлин для дезинфекционных средств. И с завтрашнего дня (15 мая – Авт.) снимается запрет на экспорт, потому что уже всю Украину можно залить спиртом для дезинфекционных средств пять раз подряд.

То есть, эти два месяца дали возможность обеспечить нашу систему здравоохранения и безопасности средствами индивидуальной защиты (халатами, очками, масками и прочим). Также врачи перестали бояться борьбы с коронавирусом. Помните, что у нас творилось в Санжарах, когда жители поселка обезумели и просто кидались камнями в людей, которые абсолютно в защищенном месте приехали отбыть срок обсервации? Поэтому, Украина уже обжилась с коронавирусом. Мы знаем, как с этим бороться, как правильно проводить санитарно-эпидемиологические действия. Напомню, что еще три месяца назад у нас вообще не существовало Санэпидемслужбы, она была уничтожена предыдущим руководством Минздрава в целях борьбы с коррупцией, забыв о том, что Санэпидемслужба – это не только проверки кафе и ресторанов, которые часто сопровождались коррупцией, но и вопрос санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- Многие мои друзья и знакомые просто завалили меня вопросами о том, когда же откроются границы. Так, когда?

- Думаю, что это будет синхронизироваться с европейскими странами. У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут идите, но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще. Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где до сих пор запрещен приезд людей, у которых нет права на жительство. Вы не можете, к примеру, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство. Поэтому, вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских. На сегодня в ЕС, насколько я проинформирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции.

- Стоит ли украинцам планировать свой летний отпуск за границей?

- Я с семьей принял решение в этом году отдыхать в Украине и никуда не ездить. Карпаты, Одесса, Николаев, Херсон…Это как раз определенный стимул для нашей туристической инфраструктуры, и я рекомендую всем, кто в ней занят, готовится оказывать максимально качественные услуги, чтобы потом украинцы, привыкшие отдыхать в Турции и Египте, мечтали возвращаться в украинские санатории, турбазы и т.д.

- Не могу не спросить о сезонных работниках, с их выездом за границу возникли проблемы. Получала ли Госпрогранслужба, которая в прямом подчинении МВД, указание от премьера не выпускать наших работников за границу?

- Могу сказать, что граждане Украины, если они хотят покинуть территорию Украины, и если их готова принимать другая страна, то запрет на выезд есть в случае, если гражданин не платил алименты, по нему есть решение суда о запрете на выезд, или он преследуется уголовным процессом. Во всех остальных случаях граждане Украины имеют право свободно покидать территорию Украины, если их пускают в ту страну, в которую они едут. То есть, если Финляндия, или Британия, или еще кто-то хочет, чтобы наши граждане поехали туда, приглашают их по трудовым контрактам работать, то Украина не имеет права не выпускать своих граждан. Но, если эти граждане в момент действия карантина захотят вернуться, то они попадут под действие карантинных мер, будут устанавливать у себя приложение "Дій вдома" и 14 дней находиться дома.

В продолжении интервью с Антоном Геращенко, которое будет опубликовано 16 мая, читайте о запуске системы видеофиксации нарушений ПДД, борьбе с пожарами в Чернобыльской зоне, решении вопроса с незаконными стройками в Киеве и закупке электрошокеров для полиции.

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