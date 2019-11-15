"До конца года хотим разработать изменения в законы о двойном гражданстве": интервью с замглавы МИД

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До конца года в Украине могут ввести двойное гражданство. Рабочие группы под руководством Офиса президента уже разрабатывают законодательную базу. Активную роль здесь играет и Министерство иностранных дел.

В первой части интервью сайту "Сегодня" для программы Smart Talk заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказал, когда, собственно, Верховная Рада может проголосовать поправки в законы и ввести двойное гражданство, как мы решаем спорные моменты с Венгрией и когда украинский парламент примет закон о среднем образовании, что является последней рекомендацией Венецианской комиссии для разблокировки Венгрией комиссии Украина-НАТО (КУН) на высшем уровне.

- Правительство изучает концепции для введения двойного гражданства. Почему все так оживленно пошло? Чего ожидать?

- На самом деле ничего оживленного нет. Мы работаем фактически с лета. Вы знаете, что в инаугурационной речи президента была озвучена идея о том, чтобы украинцев, которые за границей, сделать ближе к Украине. В принципе, это комплексный вопрос, который ориентирован на несколько категорий граждан. Прежде всего, на наших граждан, которые выехали за границу и проживают там постоянно или временно, и имеют планы получить другое гражданство. Вторая группа – это категория украинских граждан, которые проживают здесь, и определенным образом получили другое гражданство. И третья категория – это иностранцы, в основном украинского происхождения, которые хотели бы получить украинское гражданство, но не имеют сейчас такой возможности, поскольку имеют первостепенное гражданство другого государства.

Для того, чтобы двигаться вперед и либерализовать процедуру получения гражданства, сейчас нарабатываются изменения в действующий закон о гражданстве с тем, чтобы снять ограничения, которые не позволяли гражданам Украины иметь другое гражданство, кроме украинского. Прежде всего, это касается санкционных норм в случае, если человек получил новое гражданство, и снятия необходимости для иностранных граждан информировать о том, что они лишились своего первоначального гражданства. В то же время для получения украинского гражданства должны быть определенные предохранители, в частности, присяга и экзамен по государственному языку. Это новинки, которые могут быть в новом законопроекте.

Сейчас нарабатывается концепция. Есть определенные ограничения такой возможности. Это касается, прежде всего, государственной службы в органах прокуратуры, суда, других правоохранительных органах, выборных должностей, в том числе президента, депутатов парламента и органов местного самоуправления. Но могут быть определенные исключения по результатам дискуссий. Например, не исключено, что может возникнуть необходимость в привлечении граждан иностранных государств к работе в правительстве или в других учреждениях. Политические должности в принципе могли бы быть одним из вариантов исключений. Но это вопрос дискуссионный и сейчас мы концентрируемся на том, чтобы завершить концепцию и разработать законопроект.

- Вы не считаете, что это может нести определенные риски, учитывая незаконную паспортизацию, которую проводит РФ и Венгрия?

- Что касается РФ, будет предохранитель – гражданство государства-агрессора не может быть предметом регулирования этого закона. У нас есть отдельное законодательство, которое, во-первых, не признает незаконные действия РФ на оккупированных территориях по паспортизации граждан Украины. Во-вторых, в этом законопроекте, исключение составят государства-поставщики нелегальных мигрантов, а также РФ. Это так же важный компонент, поскольку мы не можем позволить открыть двери для потока нелегальных мигрантов, которые мы пытаемся закрывать, введя безвизовый режим с ЕС. Как известно, это была одно из предварительных условий для введения безвиза.

Что касается граждан Украины, которые получили венгерское, румынское или другое гражданство, здесь мы как раз и учитываем этот де-факто статус, поскольку действующее законодательство не позволяет нам должным образом определять, кто владеет этим паспортом, а иностранная сторона не дает нам такой информации, и нет такого обязательства. Во-вторых, мы также не можем установить добровольность вступления в это гражданство. Нет таких реально действующих механизмов, которые могут это доказать. В то же время, человек, который получил второй паспорт, в отношениях с Украиной рассматривается гражданином Украины. То, что у человека есть один или несколько паспортов не дает ему права скрываться от правовой системы Украины или апеллировать к защите другого государства. Так, как это действует в США, Великобритании, других странах, где есть двойное или множественное гражданство, а это более ста стран мира, так что это не является исключением. Более того, Европа так же тяготеет к либерализации миграционных процессов. Поэтому мы идем в тренде и стараемся быть в данном случае современными и успешными, чтобы наши граждане себя чувствовали комфортно.

- Какие дедлайны принятия этого решения?

- Есть два пути. Первый – если мы пойдем традиционным межведомственным путем – это может занять несколько месяцев. Поскольку надо собрать мнения всех министерств, пропустить через правительство и выйти на парламент. Может быть другая инициатива, если непосредственно депутаты из правящей фракции возьмутся за разработку, или президент внесет это предложение. Сейчас пути прорабатываются, но мы постараемся сделать это гораздо быстрее, чтобы уже к концу года иметь, как минимум, законопроект, а может и закон.

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- То есть, реально проголосовать все же после Нового года?

- Не факт. Но может быть и так. Все зависит от того, насколько быстро все будет обработано, поскольку закон комплексный – это закон об изменениях в законы. Потому что нужно вносить изменения в некоторые законодательные акты, которые уже действуют, и менять некоторые положения. Это будет касаться не только самого вопроса о двойном гражданстве, но и других. Предметно этим занимается межведомственная группа во главе с руководством Офиса президента. То есть работа продолжается как раз по поручению президента.

- Недавно с визитом в Украину приезжала делегация Венецианской комиссии. Какие законопроекты исследовали? Какие выводы предоставили?

- Основной закон, который исследовался, – это закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Внимание этой комиссии было привлечено именно к тому, что закон регулирует функционирование украинского языка, права нацменьшинств не нарушаются, наоборот, у нас есть установленный законом срок для разработки нового законопроекта, над которым работает команда под общей координацией Министерства культуры, молодежи и спорта Украины. И в принципе мы выходим на формирование новой политики в отношении нацменьшинств с учетом их мнения. То есть, предполагается, что этот законопроект также будет рассматриваться с учетом подходов нацменьшинств. Основная идея – это, конечно, обеспечить самобытность, но одновременно помочь меньшинствам интегрироваться в украинское общество, сохраняя свою самобытность.

- Ну а, собственно, законопроект о нацменьшинствах? Когда он будет принят?

- Он пока в разработке. Поэтому, как только проект будет готов, его вынесут на всеобщее обсуждение. Будет возможность обсуждать, участвовать в обсуждении представителям нацменьшинств, неправительственных организаций, чтобы к этому процессу был привлечен довольно широкий спектр украинского общества. Выводов Венецианской комиссии пока нет, они будут в декабре. Сейчас представители комиссии провели встречи с разными представителями органов власти и неправительственных организаций, и разработают свои рекомендации, предлагая, что Украине лучше в данном случае сделать.

Если вы знаете, Украина в свое время сама подала на оценку Венецианской комиссии закон об образовании, получив рекомендации, и делает их нормативным актом. На сегодня из тех рекомендаций, которые, например, касаются венгерского меньшинства, мы реализовали шесть из семи. Седьмая – это закон о среднем образовании – он сейчас в парламенте. То есть, мы уже завершаем этот процесс.

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- Что будет предусматривать новый закон о нацменьшинствах? Возможно, там будут учитываться интересы той же Венгрии?

- Мы не говорим здесь об интересах иностранных граждан или иностранных государств. Мы говорим об интересах наших граждан, которые имеют разное национальное происхождение – венгерское, румынское, польское или любое другое – чтобы обеспечить им возможность саморазвития, сохранения самобытности, как национальным меньшинам, но будучи гражданами Украины, которые интегрированы в общеукраинскую реальность. Для этого, конечно, необходимо и изучение украинского языка, владение базовыми знаниями по истории и т.д.

- Я просто веду к тому, что Венгрия постоянно нас попрекает какими-то притеснениями прав нацменьшинств на Закарпатье. Будет ли новый закон учитывать и их интересы?

- Венгерская сторона декларирует защиту своего нацменьшинства. На самом деле венгерское нацменьшинство никто в правах не ограничивает. А те возможности, которые создаются новым законом об образовании, наоборот их расширяют. Создается возможность украинцам венгерского происхождения изучать украинский язык, быть более интегрированными, иметь больше возможностей для трудоустройства, учебы, работы, чтобы реализовывать себя не только в той части Украины, где они проживают, но и в более широком контексте. То есть мы считаем, что это дополнительные права, а не ограничения. С другой стороны, мы понимаем их предостережения, мы с ними вели достаточно длительный диалог, и как раз решение Венецианской комиссии – это и есть то серединное решение, которое позволяет нам обеспечить права нацменьшинства и сохранить необходимое для Украины правовое поле. То есть, решение Венецианской комиссии было своеобразным компромиссом. К сожалению, венгерская сторона продолжает использовать некоторые политические методы воздействия, продолжает блокировать наш диалог на уровне НАТО, хотя недавно прошел успешный визит генсека Альянса и Североатлантического совета в Украину.

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- Я у вас об этом еще спрошу…

- Мы готовы учитывать мнение венгерской общины в Украине в контексте разработки нового закона. И этим будет заниматься специально созданная новая Государственная служба по этнополитике и свободе совести. Как раз за ней будет разработка этого законопроекта и диалог с национальными громадами.

- Надеюсь, что вы в диалоге с ВР по выполнению последней седьмой рекомендации Венецианской комиссии, чтобы Венгрия разблокировала КУН на высшем уровне.

- Мы так надеемся.

- Какие дедлайны?

- Этот законопроект о среднем образовании, как вы знаете, прошел первое чтение. Конечно, лучше задать этот вопрос депутатам. Но, по моей информации, не исключено, что этот проект будет рассматриваться в этом месяце и должен быть принят.

- Задам вам такой же вопрос, как и вице-премьеру Дмитрию Кулебе. Есть ли у нас "план Б", если Венгрия не разблокирует КУН, даже когда ВР имплементирует последнюю рекомендацию Венецианской комиссии?

- Для нас отношения с НАТО являются стратегическими. Мы декларируем желание присоединиться к НАТО, стать членом Альянса. Поэтому любые предостережения и замечания мы стараемся учитывать, но только те, которые не политизированы. В данном случае, если это политическое давление или шантаж, для нас это неприемлемо. Мы это также декларируем и нашим партнерам по НАТО, что мы готовы в рамках существующих обязательств выполнять свою часть, но не уступать национальными интересами. Если риторика Будапешта возвращается к 2017 году, что мы должны что-то отменить, это не работает. Закон 2017 года об образовании отменен не будет. Закон о государственном языке отменен не будет. И мы так же призываем наших партнеров смотреть реалистично на сегодняшнюю Украину, которая, несмотря на вооруженную агрессию России, становится еще сильнее. Давление и шантаж не пройдет. Мы готовы продолжать равноправные переговоры, готовы договариваться.

- Может и Альянс со своей стороны выступит здесь арбитром и даст гарантии обязательного разблокирования Венгрией КУН после выполнения Украиной последней рекомендации Венецианской комиссии?

- Среди большинства стран-членов НАТО доминирует мнение, что двусторонние проблемы не должны доминировать в повестке дня НАТО, как организации. Поэтому это первый четкий сигнал. Второй – мы так же демонстрируем свою открытость и готовы к диалогу, что подтверждает нашу конструктивную настроенность. Однако, каких-либо обязательств от НАТО ожидать не стоит. Надо исходить из своих интересов и работать на результат, демонстрируя, что мы можем решать вопросы, а не создавать проблемы.

- Почему тогда Венгрия все же разблокировала итоговую декларацию визита Североатлантического совета в Украину?

- На самом деле это не разблокировка. Они считают, что были учтены их интересы, поскольку Украина подтвердила, что и так выполняет рекомендации Венецианской комиссии. В данном случае здесь нет коллизии, а есть определенный политический резонанс, который попытались создать вокруг заседания Североатлантического совета.

- То есть, в декларации не было пунктов, которые продвигала Венгрия, но на которые не соглашалась Украина?

- На самом деле пункт, который есть в этом заявлении, повторил заявление прошлогоднего саммита Украина-ЕС. Там это положение, которое для нас абсолютно приемлемое, тоже было.

*Во второй части интервью с Василием Боднаром читайте об отношениях с Польшей, перспективах признания Германией Голодомора геноцидом украинского народа и расследовании в Нидерландах причин катастрофы MH17

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