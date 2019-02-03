Интронизация главы ПЦУ Епифания: онлайн-трансляция

Епифания интронизируют в соборе Софии

Интронизация Епифания в Софии Киевской. Фото: Сегодня

Интронизация главы ПЦУ Епифания: онлайн-трансляция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/69b/b99/5c569bb999c1b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/69b/b99/5c569bb999c1b.png 2019-02-03T09:44:00+02:00 Украина Епифания интронизируют в соборе Софии

В Киеве проходит церемония литургии и чина интронизации предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, в которой принимает участие и президент Украины Петр Порошенко.

"После получения Томоса на Фанаре возник вопрос, что нужно провести интронизацию, то есть, чтобы предстоятель уже полноценно стал на киевскую кафедру, возглавил Украинскую православную церковь. Была избрана дата для того, чтобы в будущем не праздновать день рождения, а сочетать уже и день интронизации, и день рождения",- рассказывал ранее Епифаний, добавив, что "поэтому и был уже так символично выбран этот день – 3 февраля".

Напомним, что интронизация проходит в соборе Святой Софии в Киеве. Стоить отметить, что интронизация Епифания проходит в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение. По его словам, такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

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