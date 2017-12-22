Инвалидность – не приговор: особенности инклюзивного образования в Европе и перспективы в Украине

Проблема инклюзивного образования в Украине стоит довольно остро. В стране зарегистрировано около 150 тыс* детей с нарушениями психофизического развития. Только десятая часть из них получает образование в инклюзивных школах. У остальных детей меньше вариантов приспособиться к жизни в социуме: они либо учатся в спецшколах, либо же вообще не имеют возможности получать образование.

Большинство этих детей остаются взаперти в своих домах из-за отсутствия условий для социальной адаптации (пандусов и прочих элементарных устройств, облегчающих жизнь). При этом для их "включения" в общество делается ничтожно мало, в основном они изолированы во всех сферах, начиная от получения образования и заканчивая профессиональными возможностями. Мы попытались выяснить, как работает инклюзивное образование в развитых странах и какие наработки есть в Украине.

Что такое инклюзия и первые успешные выводы

Инклюзивное образование в мире не такая уж и редкость. Оно уже успешно внедрено в системах образования многих развитых стран. Его суть заключается в том, что дети , которые имеют особые образовательные нужды (включая детей с инвалидностью и детей с нарушением развития), не отгорожены от остальных детей в получении дошкольного и школьного образования, а обучаются вместе с ними.

При инклюзивном образовании несколько особых детей учатся в обычной группе детского сада или школьном классе (возможно, в зависимости от заболевания, их сопровождает ассистент, который помогает справиться с их особенностью). Обучение проходит по особой программе, которая адаптирована под них, но максимально близка к общей. Плюсы такого способа обучения заключаются в том, что ребенок с особыми потребностями легче вливается в общество, а общество, в свою очередь, учится принимать таких детей и взаимодействовать с ними.

Экспериментально доказано, что дети, находящиеся на инклюзивном образовании, более развиты и социально адаптированы, чем те, кто с таким же заболеванием или особенностью развития, не учатся нигде или учатся в специализированном учебном заведении (интернате). Специалисты признают, что дети с инвалидностью могут отставать от сверстников, но они стремятся учиться, и со временем у них виден прогресс.

Кроме того, в таком случае важная работа проводится и с обычными детьми. Им не только объясняют, а они и своими глазами могут увидеть, что есть люди с особыми потребностями, которые точно такие же, как и они, только им повезло со здоровьем меньше и им нужно немного помогать: подать руку, поднести портфель, уважать, не обижать и т.д.



Европейский подход

Есть страны, где инклюзивное образование – не пустой звук. Оно работает слаженно и эффективно уже долгое время. Один из самых ярких примеров – Норвегия. В результате реформ системы образования там еще в 1990-х годах закрыли все специализированные учреждения для детей с особыми потребностями и на государственном уровне сделали все детсады и школы инклюзивными. С тех пор родитель особого ребенка, независимо от его заболевания, имеет право привести его в учебное заведение по своему выбору, а дальше – уже задача школы и государства обеспечить такому школьнику нужные и приемлемые для него условия учебы.

"В стране представлены разные уровни инклюзивного образования. Программа для каждого – индивидуальная. Этих детей не оставляют "за бортом", даже понимая, что они, возможно, не станут работоспособными гражданами и не будут исправно платить налоги государству", – говорит активистка за внедрение инклюзивного образование в Украине, мама ребенка с аутизмом Светлана Пригожина из Киевской области.

Как у нас

Вводить инклюзивное образование для учеников с особыми потребностями повсеместно в Украине не спешат. На сегодняшний день оно работает в считанных садиках и школах Запорожской, Житомирской, Харьковской, Одесской и Киевской областей. При этом пока что преодолеть все барьеры не удалось.

"Во-первых, большинство воспитателей/учителей не имеют специального образования, чтобы работать с такими детьми. Во-вторых – многие просто не хотят работать с инклюзивными классами. В-третьих, встречалось даже недовольство cо стороны родителей обычных ребят. Они не всегда готовы "принять" в класс особого ребенка, так как считают, что он может повлиять на эффективность учебы всего класса. Подобное мнение у них в основном из-за непонимания специфики такой учебы. Дело в том, что особый ребенок учится по своей программе (в зависимости от особенности) и на уроке не мешает, так как с ним может находиться ассистент", – объясняет учитель младших классов харьковской школы Елена Трофимова.

Кроме того, есть и противоположная проблема – родители боятся отпустить от себя особого ребенка.

"Наблюдаю ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата. Он учится дома и подает большие надежды в учебе. Но родители привыкли его чрезмерно опекать, буквально носить на руках и давать минимальную нагрузку. Несмотря на рекомендации найти школу с инклюзией, я столкнулась со страхом родителей отпустить ребенка от себя. Их не убеждает даже пример в нашем же городе, когда у ребенка с подобным диагнозом менее чем за год на инклюзии пошли улучшения", – констатирует врач Наталья Сергиенко из Одессы.

На инклюзию нужны деньги и инициативы

Большим препятствием внедрения инклюзивного образования в учебных заведениях, является недостаток финансирования на необходимые для таких групп и классов приспособления: тренажерные залы, кабинеты сенсорной интеграции и т.п. У государства нет возможности обеспечить все необходимое, а желающих выступить инвесторами мало.

Недавно ЮНИСЕФ, Visa и портал Portmone.com объявили о старте кампании #ИнновационнаяБлаготворительность. Смысл ее заключается в том, что за каждую транзакцию, совершенную на портале Portmone.com картой Visa в период с 18 декабря 2017 до 27 января 2018 г включительно, компания Visa перечислит 1 грн в поддержку программы Детского фонда ООН ЮНИСЕФ "Инклюзивное образование". Собранные средства будут направлены на восстановление или создание инклюзивных комнат в 25 детских садах Украины.

"Понимание ценности и уникальности каждой личности, толерантность и уважение к индивидуальности закладываются в детстве, поэтому создание возможностей для инклюзивного образования – это обязательное условие формирования открытого, инклюзивного общества. Мы поддерживаем инициативы, направленные на создание условий для развития каждого человека, для его включения в структуры общества и реализацию личного потенциала.

В рамках акции #ИнновационнаяБлаготворительность компания Visa уже сделала благотворительный взнос в поддержку Программы ЮНИСЕФ "Инклюзивное образование" в размере 50 тыс долларов США. Надеюсь, что вместе с партнерами мы сможем привлечь внимание общества к вопросу важности инклюзивного образования", – сказал Дмитрий Крепак, и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa.

При этом в министерстве образования и науки также пообещали сделать инклюзивное образование в государстве более доступным и простым, и утверждают, что уже через три года классы для особых школьников появятся по всей Украине.

*по данным министерства социальной политики





Юлия Полехина