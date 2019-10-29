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Инвест-форум в Мариуполе, важные законы в Раде и переговоры в Минске: топ-темы дня

29 октября, 09:29

Во вторник, 29 октября, в Украине будет происходит много важных политических и социальных событий

/ Фото: Pixabay

Форум "RE:THINK. Invest in Ukraine" в Мариуполе. Планируется участие президента Владимира Зеленского, премьера Алексея Гончарука и спикера Дмитрия Разумкова, министра финансов Оксаны Маркаровой, а также важных гостей из международных организаций.

Заседание Верховной Рады. Нардепы собираются менять закон про прокуратуру, уголовный и административный кодексы, рассмотрят закон о "кнопкодавах", поддержке отечественного производителя, обустройстве границы и другие важные законы.

В Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Будут обсуждать вопрос разведения войск.

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Состоится XVI и внеочередной съезд судей Украины. На повестке дня (предварительно) – избрание трех судей Конституционного Суда Украины, а также избрание двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

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Участник марша за легализацию медицинского каннабиса в Киеве. Фото: Анастасия Лесык, "Сегодня"

Пресс-конференция на тему: "Кто господствует в Черном море: Россия vs НАТО" и презентация очередного номера журнала "Черноморская безопасность". Будут представлены результаты мониторинга ситуации безопасности в Черноморско-Азовском регионе.

О том, какими были итоги понедельника, 28 октября, читайте в информационно-аналитическом обзоре на сайте "Сегодня".

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форум НАТО безопасность Верховная Рада нардепы Владимир Зеленский минские переговоры Дмитрий Разумков Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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