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Иран должен зафиксировать свою ответсвенность за сбитый украинский лайнер – Пристайко

17 января, 13:17

Официальный документ гарантирует ответственность Ирана за авиакатастрофу самолета МАУ

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Кабмина Алексея Гончарука, подчеркивает необходимость фиксации документом признания Ираном своей вины в сбитии украинского "Боинга".

Об этом он сказал во время "Часа вопросов" к правительству в парламенте, отвечая на вопросы депутатов относительно позиции Украины по заявлениям о непреднамеренности сбития украинского самолета, и будет ли отрабатываться позиция относительно отрицания такого утверждения.

"Что касается непреднамеренности, использования этого термина, мы не исключаем одной из существующих версий. Теперь, с признанием иранской стороной вины, все версии сужаются в одну, главную. Но не единожды были случаи, когда заявление, которое было сделано публично, потом не было поддержано. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне, документом", – сказал Пристайко.

Он добавил, что для этого был проведен телефонный разговор между президентами двух стран.

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"Мы требуем специального представителя. Мы будем все равно поднимать это в Совете безопасности ООН и фиксировать обязательства, которые с момента фиксации ... пойдем всю дорогу до конца, включая признание вины, компенсации людям и так далее", – отметил министр.

Так, констатировал член правительства, фиксация необходима для того, чтобы "не сорвать взаимодействие с иранской стороны, сейчас держится фактически на слове, на политическом заявлении лидера Ирана".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщил о том, что семьи экипажа сбитого украинского самолета авиакомпании МАУ получат полноценные компенсации. Деньги от правительства (200 тс. грн) – это всего лишь первая экстренная выплата.

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"Эти средства не являются компенсацией, это единовременная помощь нашим гражданам, которые потеряли своих близких, предложенная им правительством для решения конкретных вопросов. Компенсация поступит от страховых компаний. И в конце концов, мы требуем компенсацию и родным, и за самолет нашей компании от иранской стороны", – сказал Пристайко, выступая в парламенте во время "Часа вопросов" к правительству.

Напомним, 19 января в 11:00 бортом МЧС в Украину будут доставлены тела погибших.

Также мы рассказывали о том, что Украина и четыре страны согласовали с Ираном ход расследования катастрофы самолета МАУ.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук решил сложить полномочия по собственному желанию на фоне скандала со "слитыми" в СМИ аудиозаписями с правительственных заседаний, на которых глава правительства нелицеприятно отзывается о президенте Зеленском, а себя называет "профаном в экономике". Подробнее о случившемся – в видеосюжете:

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Иран МИД правительство авиакатастрофа МАУ МИД Украины Алексей Гончарук Вадим Пристайко

Источник: УНИАН

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