Иран должен зафиксировать свою ответсвенность за сбитый украинский лайнер – Пристайко

Вадим Пристайко / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Кабмина Алексея Гончарука, подчеркивает необходимость фиксации документом признания Ираном своей вины в сбитии украинского "Боинга".

Об этом он сказал во время "Часа вопросов" к правительству в парламенте, отвечая на вопросы депутатов относительно позиции Украины по заявлениям о непреднамеренности сбития украинского самолета, и будет ли отрабатываться позиция относительно отрицания такого утверждения.

"Что касается непреднамеренности, использования этого термина, мы не исключаем одной из существующих версий. Теперь, с признанием иранской стороной вины, все версии сужаются в одну, главную. Но не единожды были случаи, когда заявление, которое было сделано публично, потом не было поддержано. Мы хотим зафиксировать признание иранской стороной своей вины, признание на международном уровне, документом", – сказал Пристайко.

Он добавил, что для этого был проведен телефонный разговор между президентами двух стран.

Реклама

"Мы требуем специального представителя. Мы будем все равно поднимать это в Совете безопасности ООН и фиксировать обязательства, которые с момента фиксации ... пойдем всю дорогу до конца, включая признание вины, компенсации людям и так далее", – отметил министр.

Так, констатировал член правительства, фиксация необходима для того, чтобы "не сорвать взаимодействие с иранской стороны, сейчас держится фактически на слове, на политическом заявлении лидера Ирана".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщил о том, что семьи экипажа сбитого украинского самолета авиакомпании МАУ получат полноценные компенсации. Деньги от правительства (200 тс. грн) – это всего лишь первая экстренная выплата.

"Эти средства не являются компенсацией, это единовременная помощь нашим гражданам, которые потеряли своих близких, предложенная им правительством для решения конкретных вопросов. Компенсация поступит от страховых компаний. И в конце концов, мы требуем компенсацию и родным, и за самолет нашей компании от иранской стороны", – сказал Пристайко, выступая в парламенте во время "Часа вопросов" к правительству.

Напомним, 19 января в 11:00 бортом МЧС в Украину будут доставлены тела погибших.

Также мы рассказывали о том, что Украина и четыре страны согласовали с Ираном ход расследования катастрофы самолета МАУ.

Напомним, что премьер-министр Алексей Гончарук решил сложить полномочия по собственному желанию на фоне скандала со "слитыми" в СМИ аудиозаписями с правительственных заседаний, на которых глава правительства нелицеприятно отзывается о президенте Зеленском, а себя называет "профаном в экономике". Подробнее о случившемся – в видеосюжете:

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама