Иран сбил самолет МАУ: Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления

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Офис Генерального прокурора изменил квалификацию преступления по факту гибели людей в авиакатастрофе самолета в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии и учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом Генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство", – говорится в опубликованном сообщении.

Известно, что следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.

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Осуществление досудебного расследования поручили Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

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Напомним, командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде заявил, что ответственность за крушение украинского лайнера принял на себя Корпус стражей исламской революции .

Кроме того, мы писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что у Киева были доказательства того, что "Боинг" МАУ в Иране сбила ракета еще до заявлений об этом от западных спецслужб.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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