Украинский авиалайнер по ошибке сбила иранская ракета – СМИ

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли по ошибке сбить иранские зенитные ракетные системы, считают представители разведки США и Ирака. Об этом сообщил в четверг, 9 января, журнал Newsweek со ссылкой на три источника.

Как рассказали изданию представитель Пентагона, высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель разведки Ирака, иранские ЗРС сработали, по их оценке, случайно. Они, вероятно, были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские военнослужащие.

"Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Касема Сулеймани", — указал источник издания в Пентагоне.

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Непреднамеренное уничтожение лайнера иранскими ПВО также подтвердили высокопоставленные источники в разведке США и сотрудник иракской разведки. Вероятно, самолет был поражен ЗРК "Toр-M1".

Однако центральное командование ВС США отказалось комментировать данную информацию.

Источники американского канала CBS в правительстве США также подтверждают, что в Боинг-737 "Международных авиалиний Украины" попала ракета иранских ПВО. По данным журналистов, спутник обнаружил инфракрасные "вспышки" двух запусков, после чего последовал еще один взрыв.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины среди прочих изучает версию поражения украинского Boeing ракетой ЗРК "Тор" российского производства.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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