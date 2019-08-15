Исчезновение 17-летней Дианы Хриненко: полиция задержала подозреваемого в убийстве

Подозреваемый скрывался в Польше, где его задержали и передали украинской стороне местные правоохранители

Сегодня полицейские доставили в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения подозреваемого в убийстве Дианы Хриненко. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, полицейские установили обстоятельства исчезновения девушки.

"24 августа 2018 17-летняя ученица местной школы Диана Хриненко ночью возвращалась домой с дискотеки. По дороге девушка общалась по телефону с парнем. Когда до двора осталось сделать около 300 метров, девушка громко закричала и сказала парню, чтобы тот быстро звонил ее матери, потому что на нее напали. Затем связь с ней прервалась", – говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в результате следственных и розыскных действий полицейским удалось выйти на подозреваемого. Им оказался 28-летний житель одного из сел Знаменского района Кировоградской области. После чего следователи собрали доказательную базу о причастности молодого человек к убийству Дианы и объявили его в розыск.

"Полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого. Оказалось, что после совершения преступления мужчина на протяжении длительного времени скрывался на территории Республики Польша … Сегодня полицейские доставят задержанного в суд для избрания в отношении него меры пресечения", – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее новости Сегодня сообщали, что в марте этого года вблизи села Новая Поляна Знаменского района Кировоградской области во время полевых работ обнаружили останки тела и фрагменты одежды, которые принадлежали пропавшей в августе 2018 года 17-летней Диане Хриненко.

Как известно, 24 августа 2018 года в селе Субботцы Кировоградской области пропала 17-летняя Диана Хриненко. Вечером она пошла в центр села на празднование Дня независимости и не вернулась. В нескольких сотнях метров от дома нашли ее окровавленный телефон, рядом на дороге были пятна крови.

Правоохранители отрабатывали шесть рабочих версий убийства девушки. В рамках уголовного производства по розыску без вести пропавшей девушки было назначено 50 экспертиз.

Напомним, в полиции озвучили ряд советов для родителей. Во-первых, необходимо сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Кроме того, родители могут передать информацию о пропавшем ребенке Службе розыска детей "Магнолия" по номеру 116 000, а если ребенок пропал в Европе – то по единому европейскому номеру 116111. Также следует обязательно известить местную полицию.

Также мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков. В столице киевлянам рассылают СМС, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

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