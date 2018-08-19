Исчезновение украинца в Польше: стали известны приметы отца пяти детей

Родственники пропавшего просят всех, кто знает что-либо о его местонахождении, сообщить им как можно скорее

Родные 40-летнего отца пятерых детей Виталия Ткаченко, который уехал на заработки в польский город Пщина в конце июля 2018 года и пропал, продолжают искать мужчину и просят все, кто мог его видеть или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить им.

"Пропал мужчина Ткаченко Виталий Николаевич, дата рождения 08.06.1978. В черной футболке и черных спортивных штанах, был синий рюкзак с красным карманом, на котором лейба "Supreme". Если, кто-то видел или знает о его местонахождении, прошу сообщить по телефону +48 733492487 или +48 733492489 или в полицию", – написала дочь мужчины Лилия Ткаченко.

Как известно, Польша – один из европейских "лидеров" по преступлениям в сфере торговли людьми. У заробитчан отбирают паспорта, не платят за работу, и под надуманными предлогами штрафуют.

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