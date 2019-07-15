"Исчезнуть на 24 часа": в Украине появилась новая опасная игра для детей

Правоохранители призывают родителей незамедлительно обращаться в полицию в случае исчезновения ребенка

Фото: Pixabay

В Украине появилась новая опасная игра, которая предполагает исчезновение детей. Об этом сообщает Ситуационный центр Национальной полиции Украины.

"Вниманию родителей. Зафиксировано новую опасную игру "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" – аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза. Суть игры – ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти", – сообщили в полиции.

Правоохранители призывают родителей незамедлительно обращаться в полицию в случае исчезновения ребенка.

Отметим, что подобные опасные игры появляются из интернета. Так, в 2017 году в Украине зафиксировали всплеск популярности смертельных игр среди подростков. Задания школьники получают через группы в соцсетях под названием "Синий кит", а администраторы этих групп склоняют подростков к самоубийству. Часто, если ребенок отказывается себя убивать, преступники вычисляют IP-адрес участника и говорят ему, что за эту трусость придется ответить его родным.

В 2018-м в Украине появилась смертельная игра для подростков "Момо". Распространяется она через мессенджер WhatsАpp. Так появляется новый контакт, подписанный как "Момо". Он является анонимным куратором – изначально, присылает своим жертвам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. В случае, если ребенок отказывается выполнять какие-либо действия, в ход уже идут угрозы, что создает риск самоубийства.

В полиции рассказывали, как борются с "группами смерти" в Украине. Смотрите подробней в видеосюжете:

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