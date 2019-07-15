Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

"Исчезнуть на 24 часа": в Украине появилась новая опасная игра для детей

15 июля, 15:09

Правоохранители призывают родителей незамедлительно обращаться в полицию в случае исчезновения ребенка

Фото: Pixabay

В Украине появилась новая опасная игра, которая предполагает исчезновение детей. Об этом сообщает Ситуационный центр Национальной полиции Украины.

"Вниманию родителей. Зафиксировано новую опасную игру "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" – аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза. Суть игры – ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти", – сообщили в полиции.

Правоохранители призывают родителей незамедлительно обращаться в полицию в случае исчезновения ребенка.

Отметим, что подобные опасные игры появляются из интернета. Так, в 2017 году в Украине зафиксировали всплеск популярности смертельных игр среди подростков. Задания школьники получают через группы в соцсетях под названием "Синий кит", а администраторы этих групп склоняют подростков к самоубийству. Часто, если ребенок отказывается себя убивать, преступники вычисляют IP-адрес участника и говорят ему, что за эту трусость придется ответить его родным.

В 2018-м в Украине появилась смертельная игра для подростков "Момо". Распространяется она через мессенджер WhatsАpp. Так появляется новый контакт, подписанный как "Момо". Он является анонимным куратором – изначально, присылает своим жертвам страшные картинки, фотографии с изображением сцен насилия, а затем предлагает выполнять различные приказы. В случае, если ребенок отказывается выполнять какие-либо действия, в ход уже идут угрозы, что создает риск самоубийства.

В полиции рассказывали, как борются с "группами смерти" в Украине. Смотрите подробней в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дети, полиция, игра

Вы сейчас просматриваете новость " "Исчезнуть на 24 часа": в Украине появилась новая опасная игра для детей". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье нацгвардеец предотвратил самоубийство девушки-подростка

3 сентября 2018, 10:24

16-летняя девочка пыталась спрыгнуть с плотины по требованию "куратора" виртуальной игры

Под Николаевом легковушка врезалась в группу детей на велосипедах: фото

Вчера, 15:31

В результате аварии пострадали шестеро подростков

Гибель детей под Ровно: новые подробности

Вчера, 03:24

Взрыв произошел в летней кухне хозяйства 59-летнего жителя Смыги

В Киеве пьяный мужчина порезал руки ребенку

11 июля, 14:12

Инцидент произошел на улице Олены Телиги

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Треть украинцев не хотят зарабатывать на своих деньгах

Бег и диабет. Как ведет себя организм при нагрузка

Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу

Почему нельзя фотографироваться в зеркале

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Банкиры говорят о возможном снижении ставок и дают советы

5 вещей, которые вы никогда не должны делать со своей кожей

Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями

15 красавиц российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

Вчера, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь