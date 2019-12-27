"Исконно русские территории – это болота под Москвой": мэр Херсона красиво ответил Путину

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На ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин снова отметился циничным заявлением, чем многих возмутил. Теперь мэр Херсона Владимир Миколаенко и депутаты городского совета ответили российскому лидеру на слова о том, что юг Украины и Причерноморье в частности – это "исконно русские территории", передает пресс-служба Херсонского горсовета.

Так, обращение херсонской власти к президенту РФ поддержали 32 депутата.

"Многие говорят, что не стоит обращать внимания на его больную геронтологическую фантазию, но я считаю, что на такие заявления нужно реагировать. Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря. Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей – не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных. Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству. Причерноморье столь прекрасное и далеко от московских болот, что мне трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия к нам имеет какое-то отношение. Юг Украины – этнически, ментально географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет. Будет украинским тогда, когда России уже не будет", – заявил Миколаенко.

Миколаенко. Фото: city.kherson.ua

Мэр отметил, что россияне смогли построить большую по размерам империю благодаря нарушению договоренностей, пренебрегая обещаниями, пользуясь моментами слабости соседей, искусственно создавая кризисы в соседних государствах

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"Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже. Жизнь человека, судьба личности и сегодня в России дешевле рубля. Именно поэтому, они питают иллюзию собственного величия, поливая ее кровью. Россия – это смерть. Неважно куда она приходит – в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия – это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания. Об этом должен помнить каждый украинец, не только когда он идет голосовать. Об этом каждый из нас должен помнить, когда смотрит российское телевидение, читает российскую прессу, слушает русскую попсу или покупает российские товары", – заявил херсонский градоначальник.

Миколаенко добавил, что Россия обречена на поражение, какой бы сильной она не выглядела.

"Зло обречено. Россия – это зло. Прошу помнить об этом, и по мере возможности участвовать в том, чтобы это зло превратилось в пыль и плохие воспоминания как можно скорее", – подытожил чиновник.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 декабря во время ежегодной пресс-конференции Путин назвал "исконно русские земли" в составе Украины. Российский лидер считает решение о территориальном делении УССР "странноватым".

Позже уже министр иностранных дел Вадим Пристайко ответил на слова Путина об "исконно русских" территориях Украины. Он отметил, что тех, кто заглядывается на чужую землю, кто видит за рубежом какие-то "исконные территории", всегда постигает плохой финал.

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