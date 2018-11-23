Искусство и цифры: в Киеве открывается арт-выставка, посвященная открытым данным

Вчера, 04:33

Открытая публичная/государственная информация стала объектом исследования для нового течения в искусстве

Картина художника Алексея Сая будет представлена на выставке
Картина художника Алексея Сая будет представлена на выставке

6 декабря стартует национальный арт-проект Open Data Art. В выставочном пространстве "Zavalnyi Art Center / Завальный Арт Центр" девять украинских художников поразмышляют над изменениями в жизни людей, которые инициирует цифровая эпоха.

В первой цифровой украинской арт-выставке собраны произведения современных украинских художников разных поколений, направлений и стилей, работы которых известны на Родине и за рубежом. Основной вопрос, на который будут искать ответ: могут ли открытые данные стать источником вдохновения, а информация – предметом искусства?

Мировой объем информации ежегодно возрастает на 30%. Это не просто абстрактный массив цифр, но и информация, которую собирают об абонентах мобильные операторы и о пользователях – соцсети, информация, которую открывает о своей деятельности гражданам государство и т.п.. Открытые данные влияют на жизнь каждого, и современное искусство пытается постичь это влияние с помощью своих произведений. Открытая публичная/государственная информация стала объектом исследования для нового течения в искусстве – open data art. Технологии работы с данными становятся новыми инструментами художника.

Украинские художники, работы которых представлены на выставке – признанные в мире пионеры инновационного прорыва в современном искусстве. Алексей Сай общается со зрителями с помощью картин, созданных в программе Exel. Евгений Лапченко размышляет над тем, как открытые данные стирают границы приватности. Столичный художник Владислав Шерешевский считает, что ко многим проблемам современности можно отнестись с юмором. Также среди участников выставки: Анатолий Варваров, Давид Шарашидзе, D Yana, Юрий Бондаренко, Валерий Пузырный и журналистка Надежда Верная, которая сама иллюстрирует свои расследования, сделанные на основе открытых государственных данных.

Организаторы арт-проекта – команда Е-data задумали создать проект Open Data Art еще два года назад. Главная цель выставки – способствовать популяризации темы открытых данных, является весьма важной для развития открытой Украины и построения демократического общества.

В рамках выставки состоятся лекции и мастер-классы:

1. "Как управлять своей креативностью, или Как заставить свой мозг творить". Валерий Пузырный – художник, дизайнер, архитектор.

Время проведения: 07.12 в 19:00.

2. "Темная сторона открытых данных". Александр Щелоков – руководитель проектной команды "Е-data".

Время проведения: 08.12 в12: 00.

3. "Как выжить е-проекта: Управление рисками". Наталья Кравченко, руководитель проекта ".007".

Время проведения: 09.12 в 12:00.

Открытие выставки состоится – 6 декабря в 17:00. Последний день выставки – 9 декабря.

Адрес: "Zavalnyi Art Center / Завальный Арт Центр", ул. Старонаводницкая, 31.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве открылась выставка, посвященная британскому журналисту Гарету Джонсу, который первым рассказал миру правду о Голодоморе 1932-33 годов в Украине.

Также сообщалось, что в Киеве открыли выставку, посвященную событиям на Майдане 2013-2014 годов. Центр Нацмузея Революции будет работать шесть дней в неделю.
культура, выставка, Open Data Art

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Источник:

"Сегодня"

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