Использовали коронавирус в аферах: киберполиция разоблачила мошенников (видео)

В Украине разоблачили сеть мошенников, которые использовали распространение коронавируса и предлагали через Сеть купить средства индивидуальной защиты – маски, антисептики, а после получения предоплаты прекращали выходить на связь.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

"Сотрудники киберполиции вместе со следователями провели мероприятия по разоблачению лиц, которые используют пандемию коронавируса для совершения мошенничества, занимаются нелегальной торговлей средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями", - говорится в сообщении.

Было проведено 56 обысков на территории 11 областей – Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской.

По данным полиции, от действий 40 мошенников пострадали около тысячи человек, которым нанесли ущерб на сумму более 3,5 миллионов гривен.

Так, в Днепропетровской области разоблачили две группы аферистов – они размещали в интернете тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства – банковские карты, мобильные телефоны, наличные деньги.

Сейчас решается вопрос объявления подозрения злоумышленникам по статье "мошенничество", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее глава Минздрава заявил о том, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантинные меры.

Стоит добавить, что в Украине первый пик коронавируса обещали на середину апреля, но он так и не случился. Позже его прогнозировали на начало мая, но в первые дни месяца пока нет резких всплесков заболевания.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

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