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Испытания ракет "Ольха": Генштаб ВСУ опубликовал новые фото

24 мая, 04:30

В Одесской области прошли испытания модернизированных украинских ракет

В сети появились новые фото испытаний ракет с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и модернизированных ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", которые прошли в Одесской области.

Их опубликовала на своей странице в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

Напомним, что заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос объяснил причину испытаний новых украинских ракет. По его словам, была проведена проверка технических решений, примененных для разработки ракет, и результаты поражения ими целей на максимальной дальности.

Как сообщалось, в Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов. В связи с этим в Черном море перекрыли район.

Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.

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Тег одесская область, испытания, РСЗО, Ольха

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