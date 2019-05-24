Испытания ракет "Ольха": Генштаб ВСУ опубликовал новые фото

В Одесской области прошли испытания модернизированных украинских ракет











В сети появились новые фото испытаний ракет с увеличенной дальностью действия "Ольха-М" и модернизированных ракет с кассетной боевой частью "Ольха-Р", которые прошли в Одесской области.

Их опубликовала на своей странице в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

Напомним, что заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос объяснил причину испытаний новых украинских ракет. По его словам, была проведена проверка технических решений, примененных для разработки ракет, и результаты поражения ими целей на максимальной дальности.

Как сообщалось, в Одесской области начались испытания украинских ракетных комплексов. В связи с этим в Черном море перекрыли район.

Напомним, в декабре в Украине успешно завершили испытания берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатыми ракетами, который сможет поражать цель на расстоянии в 300 километров.

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