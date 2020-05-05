Испытания украинского препарата против коронавируса: новые подробности

Препарат будут проверять в виде раствора для инфузий

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Минздрав позволил испытывать препарат от коронавируса COVID-19 в 5 больницах. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", – говорится в документе.

Согласно документу, размещенному на сайте ведомства, препарат "Биовен" будут проверять в виде раствора для инфузий. Контролировать выполнение приказа будет замглавы Минздрава Ирина Микичак.

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Кроме того, сообщается, что исследования проведут в пяти лечебных учреждениях в разных регионах Украины:

Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение);

Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10).

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Ранее в Офисе президента сообщили, что украинские ученые начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее обещал миллион долларов тому, кто изобретет вакцину против коронавируса.

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