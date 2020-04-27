Испытания украинской ракеты "Вильха-М": новое эффектное видео

В Украине прошли очередные испытания ракетного комплекса "Вильха". Генеральный штаб ВСУ продемонстрировал, как военные готовят машину к стрельбе, и показал эффектное видео самого пуска ракеты.

Ракеты "Вильха-М" – высокоточные 300-мм реактивные боеприпасы с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Видео: Минобороны Украины

На испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты. 25 апреля прошли очередные пуски. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что после принятия на вооружение ВСУ это будет самое мощное сухопутное оружие по дальности поражения цели. Он раскрыл подробности испытания ракет "Вильха-М" под Одессой.

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Отметим, что в последнее время зачастили испытывать эти ракеты – 30-31 марта были совершены очередные пуски.

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2019-го на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак говорил, что в 2020 году ожидаются дальнейшие поставки.

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