Истории пяти звонков, изменивших жизнь

Конкурс проходил с 19 декабря 2017 по 4 февраля 2018 года. Для участия необходимо было заполнить анкету на сайте dzvinok.segodnya.ua и рассказать историю самого важного в жизни звонка. Своими историями поделились более 200 абонентов Киевстар. Это рассказы о том, что надежды и мечты сбываются, чудеса случаются, происходят удивительные и невероятные встречи, а любовь возможна не только с первого взгляда, но и с первого слова.

14 участников конкурса, рассказавших о самом счастливом звонке в своей жизни, методом случайного отбора получили в подарок безлимитный интернет от Киевстар на месяц, а 5 победителей стали обладателями смартфонов и героями сюжетов передачи "Утро с Украиной", а также их истории рассказали в газете "Сегодня". Авторами лучших историй жюри признало Кристину Дацюк, Иванну Карвацкую, Елену Абаеву, Виталия Филатова и Ольгу Фещенко.

Кристина Дацюк благодаря телефонному звонку встретила любовь. Она написала письмо бойцу АТО, указала свой телефонный номер и вот уже полтора года они счастливая семья. Иванна Карвацкая узнала по телефону, что сбылась ее мечта – она стала студенткой Львовского университета внутренних дел. А Елена Абаева поверила в чудо, когда услышала в телефонной трубке о получении гранта, который позволил открыть специализированный центр для детей, нуждающихся в особом уходе. Один счастливый звонок буквально поставил на ноги Виталия Филатова, после успешного лечения в институте протезирования он получил две профессии и занялся спортом. А Ольге Фещенко счастливый звонок вернул жизнь. Она не просто поборола болезнь, но и создала собственный фонд и теперь помогает женщинам, которые оказались в такой же ситуации, в какой была она сама.

Желаем всем получать как можно больше радостных и позитивных звонков, меняющих жизнь к лучшему и помнить, что всегда есть место чуду!