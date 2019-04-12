Итальянский аэропорт переименовал украинские города

Теперь Киев, Львов и Одесса будут указываться в аэропорту Бергамо в украинской транслитерации

Фото: Pixabay

Аэропорт итальянского города Бергамо присоединился к международной акции украинского министерства иностранных дел – CorrectUA – и привел транслитерацию трех крупнейших городов в соответствие с украинской, а не русской транслитерацией.

Таким образом, теперь на табло прибывающих и прилетающих рейсов Киев будет отображаться как Kyiv, Львов – Lviv, а Одесса – Odesa.

"Аэропорт Бергамо использует #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa!" – говорится на странице CorrectUA в Twitter.

Дипломаты отметили, что эта воздушная гавань стала уже 26-ой, которая присоединилась к акции.

Напомним, ранее в этом месяце к CorrectUA присоединился Манчестерский аэропорт, где также "переименовали" столицу Украины – с Kiev на Kyiv.

Мы также писали, что Международный аэропорт Барселоны – один из самых загруженных аэропортов мира – тоже стал использовать корректное написание названия Киева.

Кроме того, перед этим на единое корректное название украинской столицы – Kyiv вместо Kiev – перешел израильский аэропорт – Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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