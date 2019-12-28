Итоги мирного урегулирования на Донбассе в 2019 году: инфографика

Саммит "Нормандской четверки" / Фото: сайт Кремля

С избранием Владимира Зеленского президентом Украины весной этого года мирный процесс урегулирования на Донбассе получил шанс на перезагрузку. Уже в июне представителем Трехсторонней контактной группы от Украины в Минске снова стал Леонид Кучма. А в июле Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с Владимиром Путиным.

С первых дней прихода к власти команда Офиса президента сфокусировалась на приоритетности обмена пленными и гуманитарных вопросах. В сентябре состоялся первый после двухлетнего перерыва обмен пленными "35 на 35" (последний обмен был 25 декабря 2017 года. – Авт.). Домой вернулись не только военнопленные украинские моряки, но и Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк и другие.

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Подготовка к первой за три года встрече лидеров Нормандского формата шла довольно тяжело. Сайт "Сегодня" писал, что больше она нужна была украинской стороне и лично Зеленскому, который сделал встречу с Путиным своей главной фишкой. Поэтому Москва все время повышала ставки, заставив Киев подписаться под пресловутой "формулой Штайнмайера" (механизмом введения в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения там местных выборов. – Авт.). С встречей лидеров Нормандского формата увязала Россия и разведение сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом.

Украина выполнила все требования Москвы и 9 декабря в Париже прошли первые за три года переговоры нормандской четверки (последние были в конце октября 2016 года в Берлине. – Авт.). Впервые за все время встреч в таком формате Владимир Путин вышел на пресс-конференцию с украинским президентом и впервые лидеры согласовали итоговое коммюнике переговоров.

Четверка договорилась:

об обмене пленными "всех согласованных на всех согласованных", который, по информации российских СМИ, должен состояться уже завтра в формате "130 на 80";

о расширении мандата СММ ОБСЕ до работы 24/7;

определить новые пункты пропуска через линию разграничения и три новые точки разведения сил и средств;

о проведении следующего нормандского саммита через 4 месяца в Берлине.

Также четверка договорилась о продлении еще на год закона об особом статусе Донбасса, что Верховная Рада и сделала 12 декабря. Не удалось договориться о механизме передачи контроля над границей и выводе российских войск. Эти вопросы переносятся на следующий саммит в Нормандском формате, который состоится через четыре месяца в Берлине.

Также Россия требует закрепления особого статуса Донбасса в украинской Конституции и прямого диалога Киева с пророссийскими главарями ОРДЛО. С этим категорически не согласен Киев. Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что федерализации Украины не будет, как и не будет прямого диалога, так как это позволит Москве требовать снятия европейских санкций. Россия начнет говорить, что это, якобы, внутриукраинский конфликт, а не война России против Украины.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до конца года. Если договоренности не сорвутся, обмена можно ожидать со дня на день.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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