Итоги непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы

Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины

Фото: полиция.

Итоги непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/69d/504/5c869d5048fbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/69d/504/5c869d5048fbe.jpg 2019-03-11T19:38:00+02:00 Украина Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины

Разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв.

Так, в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.

Отметим, вчера в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.

А сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве Житомирской области. Также тяжело травмировала дочь погибшей.

Фото: ГСЧС

КИЕВ

В Киеве сегодня, 11 марта, бушевал сильнейший ветер. По данным Укргидрометцентра порывы достигали 30 м/с. В разных районах столицы ураган вырывал с корнями деревья, сносил крыши и громил автомобили, а в пригороде – повалил заборы.

Фото: Геннадий Минченко

Так, на остановке Ивана Шевцова в Шевченковском районе из-за сильного ветра на женщину рухнуло дерево. Очевидцы вызвали "скорую".

А на Осокорках дерево рухнуло на маршрутку "Богдан". О пострадавших не сообщается.

Также огромное хвойное дерево рухнуло у здания Верховной Рады в результате шквала. Многометровое дерево обрушилось у первого подъезда парламента, заблокировав дорогу между стоянкой для авто спикера и выездом. Дерево задело окна на первом этаже, повредив их.

Facebook/Михаил Шнайдер

Всего из-за последствий непогоды в Киеве спасательные службы совершили более 20 выездов для оказания помощи населению. Из-за урагана общественный транспорт работал в перебоями. Так, непогода сказалась на работе трамваев 12, 17, троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. А на Варшавской трассе у Гостомеля под Киевом из-за упавшего дерева была перекрыта полоса в сторону столицы.

А в Ирпене под Киевом от ураганного ветра рухнуло дерево, причем буквально в нескольких сантиметрах от проходивших мимо людей.

Также сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности сохранится в Киеве до конца суток 11 марта.

ОДЕССА

На проспекте Небесной Сотни, 14 в Одессе в результате сильных порывов ветра упало дерево, и пострадал местный житель. Как сообщают очевидцы, у мужчины серьезно повреждена стопа. В пресс-службе мэрии отметили, что у пострадавшего медики диагностировали два перелома. Его госпитализировали.

По данным пресс-службы Одесской мэрии, всего в ходе шторма 11 марта в Одессе рухнули 14 деревьев.

Фото: dumskaya.net

А в Одесской области сильным ветром сорвало крышу с пятиэтажного жилого дома в Белгород-Днестровском. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по прибытию на место вызова спасатели установили, что ветром было сорвано 360 квадратных метров шиферной крыши жилого дома, в котором проживают 96 семей. В результате инцидента обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, в Николаеве во время движения на маршрутку, в салоне которой находились около 15 человек, упало дерево. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчину госпитализировали в лечебные учреждения.

Фото: ГСЧС в Николаевской области

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА

Во Львове ночью ветер повалил много деревьев и снес часть крыши двухэтажного дома. По информации "Львовоболэнерго" из-за разгула стихии оказались обесточены 25 линий электропередач.

В Тернопольской области из-за осложнения погодных условий и шквального ветра сильно пострадали Теребовлянский, Борщевский, Чертковский, Залищицкий и Подволочиский районы.

В самом Тернополе сегодня 11:00 утра упавшие деревья повредили автомобили Renault и Daewoo Lanos. Кроме этого, на улице Шептицкого на женщину упал рекламный щит. Ее сразу же госпитализировали в лечебное учреждение. Об этом сообщают в патрульной полиции.

Фото: ГСЧС

"Также известно, что в с. Подолье Залещицкого района в результате сильного порыва ветра сорвало кровлю из здания свинарника. В городе Чортков сорвало кровлю из здания отеля. А в поселке Подволочиск повреждена кровля здания районной больницы. Также повреждена шиферная кровля на площади 40 м кв. здания 8-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области", – сообщают в ведомстве спасателей.

Кроме этого, в с. Залесье Борщевского района повреждена кровля детского сада на площади 45 кв. м. А в селе Илавче Теребовлянского района повреждены купол местной церкви.

"В с. Гумниска Теребовлянского района повреждена кровля местного дома культуры на площади 30 м кв. А в с. Ковалевка Монастырского района, в результате сильных порывов ветра повреждена крыша местной школы на площади 170 м кв., которую реконструировали в 2018 году", – добавляют в ГСЧС.

А в Луцке сильный ветер спровоцировал падение строительного крана. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Закарпатье ветром снесло крышу Невицкого замка, что под Ужгородом.

Фото: Facebook

По данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди.

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