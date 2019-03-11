Итоги непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы
Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины
Разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв.
Так, в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели.
Отметим, вчера в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.
А сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве Житомирской области. Также тяжело травмировала дочь погибшей.
Фото: ГСЧС
КИЕВ
В Киеве сегодня, 11 марта, бушевал сильнейший ветер. По данным Укргидрометцентра порывы достигали 30 м/с. В разных районах столицы ураган вырывал с корнями деревья, сносил крыши и громил автомобили, а в пригороде – повалил заборы.
Фото: Геннадий Минченко
Так, на остановке Ивана Шевцова в Шевченковском районе из-за сильного ветра на женщину рухнуло дерево. Очевидцы вызвали "скорую".
А на Осокорках дерево рухнуло на маршрутку "Богдан". О пострадавших не сообщается.
Также огромное хвойное дерево рухнуло у здания Верховной Рады в результате шквала. Многометровое дерево обрушилось у первого подъезда парламента, заблокировав дорогу между стоянкой для авто спикера и выездом. Дерево задело окна на первом этаже, повредив их.
Facebook/Михаил Шнайдер
Всего из-за последствий непогоды в Киеве спасательные службы совершили более 20 выездов для оказания помощи населению. Из-за урагана общественный транспорт работал в перебоями. Так, непогода сказалась на работе трамваев 12, 17, троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. А на Варшавской трассе у Гостомеля под Киевом из-за упавшего дерева была перекрыта полоса в сторону столицы.
А в Ирпене под Киевом от ураганного ветра рухнуло дерево, причем буквально в нескольких сантиметрах от проходивших мимо людей.
Также сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности сохранится в Киеве до конца суток 11 марта.
ОДЕССА
На проспекте Небесной Сотни, 14 в Одессе в результате сильных порывов ветра упало дерево, и пострадал местный житель. Как сообщают очевидцы, у мужчины серьезно повреждена стопа. В пресс-службе мэрии отметили, что у пострадавшего медики диагностировали два перелома. Его госпитализировали.
По данным пресс-службы Одесской мэрии, всего в ходе шторма 11 марта в Одессе рухнули 14 деревьев.
Фото: dumskaya.net
А в Одесской области сильным ветром сорвало крышу с пятиэтажного жилого дома в Белгород-Днестровском. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по прибытию на место вызова спасатели установили, что ветром было сорвано 360 квадратных метров шиферной крыши жилого дома, в котором проживают 96 семей. В результате инцидента обошлось без погибших и пострадавших.
Кроме того, в Николаеве во время движения на маршрутку, в салоне которой находились около 15 человек, упало дерево. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчину госпитализировали в лечебные учреждения.
Фото: ГСЧС в Николаевской области
ЗАПАДНАЯ УКРАИНА
Во Львове ночью ветер повалил много деревьев и снес часть крыши двухэтажного дома. По информации "Львовоболэнерго" из-за разгула стихии оказались обесточены 25 линий электропередач.
В Тернопольской области из-за осложнения погодных условий и шквального ветра сильно пострадали Теребовлянский, Борщевский, Чертковский, Залищицкий и Подволочиский районы.
В самом Тернополе сегодня 11:00 утра упавшие деревья повредили автомобили Renault и Daewoo Lanos. Кроме этого, на улице Шептицкого на женщину упал рекламный щит. Ее сразу же госпитализировали в лечебное учреждение. Об этом сообщают в патрульной полиции.
Фото: ГСЧС
"Также известно, что в с. Подолье Залещицкого района в результате сильного порыва ветра сорвало кровлю из здания свинарника. В городе Чортков сорвало кровлю из здания отеля. А в поселке Подволочиск повреждена кровля здания районной больницы. Также повреждена шиферная кровля на площади 40 м кв. здания 8-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области", – сообщают в ведомстве спасателей.
Кроме этого, в с. Залесье Борщевского района повреждена кровля детского сада на площади 45 кв. м. А в селе Илавче Теребовлянского района повреждены купол местной церкви.
"В с. Гумниска Теребовлянского района повреждена кровля местного дома культуры на площади 30 м кв. А в с. Ковалевка Монастырского района, в результате сильных порывов ветра повреждена крыша местной школы на площади 170 м кв., которую реконструировали в 2018 году", – добавляют в ГСЧС.
А в Луцке сильный ветер спровоцировал падение строительного крана. К счастью, обошлось без пострадавших.
На Закарпатье ветром снесло крышу Невицкого замка, что под Ужгородом.
Фото: Facebook
По данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди.
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