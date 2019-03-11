Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Итоги непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы

Сегодня, 19:38

Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины

Фото: полиция
Фото: полиция.
Итоги непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/69d/504/5c869d5048fbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/69d/504/5c869d5048fbe.jpg Украина Синоптики объявили второй уровень опасности в 16 областях Украины

Разрушительная стихия затронула 16 областей Украины. Синоптики объявили второй уровень опасности. Не обошлось без жертв. 

Так, в Винницкой области из-за непогоды на 28-летнюю женщину насмерть задавило рухнувшее дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели. 

Отметим, вчера в Виннице на остановке дерево рухнуло на 11-летнюю девочку. Ребенок от полученных травм погиб в карете медиков.

А сорванная ураганом крыша супермаркета убила женщину в Коростышеве Житомирской области. Также тяжело травмировала дочь погибшей.

 Фото: ГСЧС

КИЕВ

В Киеве сегодня, 11 марта, бушевал сильнейший ветер. По данным Укргидрометцентра порывы достигали 30 м/с. В разных районах столицы ураган вырывал с корнями деревья, сносил крыши и громил автомобили, а в пригороде – повалил заборы.

Фото: Геннадий Минченко

Так, на остановке Ивана Шевцова в Шевченковском районе из-за сильного ветра на женщину рухнуло дерево. Очевидцы вызвали "скорую".

А на Осокорках дерево рухнуло на маршрутку "Богдан". О пострадавших не сообщается.

Также огромное хвойное дерево рухнуло у здания Верховной Рады в результате шквала. Многометровое дерево обрушилось у первого подъезда парламента, заблокировав дорогу между стоянкой для авто спикера и выездом. Дерево задело окна на первом этаже, повредив их.

Facebook/Михаил Шнайдер

Всего из-за последствий непогоды в Киеве спасательные службы совершили более 20 выездов для оказания помощи населению. Из-за урагана общественный транспорт работал в перебоями. Так, непогода сказалась на работе трамваев 12, 17, троллейбусов 1, 11, 17, 19, 22, 30, 42. А на Варшавской трассе у Гостомеля под Киевом из-за упавшего дерева была перекрыта полоса в сторону столицы.

А в Ирпене под Киевом от ураганного ветра рухнуло дерево, причем буквально в нескольких сантиметрах от проходивших мимо людей.

Также сообщалось, что "оранжевый" уровень опасности сохранится в Киеве до конца суток 11 марта.

ОДЕССА

На проспекте Небесной Сотни, 14 в Одессе в результате сильных порывов ветра упало дерево, и пострадал местный житель. Как сообщают очевидцы, у мужчины серьезно повреждена стопа. В пресс-службе мэрии отметили, что у пострадавшего медики диагностировали два перелома. Его госпитализировали.

По данным пресс-службы Одесской мэрии, всего в ходе шторма 11 марта в Одессе рухнули 14 деревьев.

Фото: dumskaya.net

А в Одесской области сильным ветром сорвало крышу с пятиэтажного жилого дома в Белгород-Днестровском. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, по прибытию на место вызова спасатели установили, что ветром было сорвано 360 квадратных метров шиферной крыши жилого дома, в котором проживают 96 семей. В результате инцидента обошлось без погибших и пострадавших. 

Кроме того, в Николаеве во время движения на маршрутку, в салоне которой находились около 15 человек, упало дерево. С травмами различной степени двух несовершеннолетних детей и взрослого мужчину госпитализировали в лечебные учреждения.

Фото: ГСЧС в Николаевской области

ЗАПАДНАЯ УКРАИНА

Во Львове ночью ветер повалил много деревьев и снес часть крыши двухэтажного дома. По информации "Львовоболэнерго" из-за разгула стихии оказались обесточены 25 линий электропередач.

В Тернопольской области из-за осложнения погодных условий и шквального ветра сильно пострадали Теребовлянский, Борщевский, Чертковский, Залищицкий и Подволочиский районы.

В самом Тернополе сегодня 11:00 утра упавшие деревья повредили автомобили Renault и Daewoo Lanos. Кроме этого, на улице Шептицкого на женщину упал рекламный щит. Ее сразу же госпитализировали в лечебное учреждение. Об этом  сообщают в патрульной полиции.

Фото: ГСЧС

"Также известно, что в с. Подолье Залещицкого района в результате сильного порыва ветра сорвало кровлю из здания свинарника. В городе Чортков сорвало кровлю из здания отеля. А в поселке Подволочиск повреждена кровля  здания районной больницы. Также повреждена шиферная кровля на площади 40 м кв. здания 8-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области", – сообщают в ведомстве спасателей.

Кроме этого, в с. Залесье Борщевского района повреждена кровля детского сада на площади 45 кв. м. А в селе  Илавче Теребовлянского района повреждены купол местной церкви.

"В с. Гумниска Теребовлянского района повреждена кровля местного дома культуры на площади 30 м кв. А в  с. Ковалевка Монастырского района, в результате сильных порывов ветра повреждена крыша местной школы на площади 170 м кв., которую реконструировали в 2018 году",  – добавляют в ГСЧС.

А в Луцке сильный ветер спровоцировал падение строительного крана. К счастью, обошлось без пострадавших.

На Закарпатье ветром снесло крышу Невицкого замка, что под Ужгородом

Фото: Facebook

По данным синоптиков, на этой неделе в Украине пройдут дожди.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег погода, ветер, жертвы, ураган, непогода

Вы сейчас просматриваете новость " Итоги непогоды в Украине: во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непогода в Тернопольской области: "летающий" шифер и рекламные щиты

Сегодня, 18:37

Пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, без кровли остались школы, больница и даже церковь

Родились в рубашке. Под Киевом дерево рухнуло в сантиметрах от людей

Сегодня, 17:48

Дерево рухнуло на проезжую часть, чудом никого не задев

Ураган парализовал движение транспорта в Киеве

Сегодня, 17:19

На Осокорках на маршрутку рухнуло дерево

На Верховную Раду рухнуло огромное дерево

Сегодня, 16:46

Обрушившееся дерево перегородило дорогу между стоянкой и выездом

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В Украине ввели запрет на ещё три лекарства от давления

Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота

В России забили тревогу из-за Крымского моста

У Зеленского спросили в Одессе – пойдет ли тот в президенты?

Видео скрытой камеры Квартала 95 повеселило украинцев

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

В Шевченковском районе пропал ребенок

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

Кабмин разрешил сотрудникам ходить на работу выпившими
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Сегодня, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Харатьяна перестали узнавать поклонники

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

Идеальный вес женщины (таблица)