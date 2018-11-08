Итоги визита Порошенко в Финляндии: все, что нужно знать

Президент Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Финляндской Республике. Так, вчера, 7 ноября глава украинского государства провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Руководители двух стран обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России и предстоящий визит главы Финляндии в Украину.

"Стороны обсудили дальнейшие шаги для освобождения украинских политических заключенных в России. Президент Украины поблагодарил финского коллегу за его личную активную позицию в этом вопросе", – сказано в сообщении пресс-службы президента Украины.

Кроме того, Порошенко отметил готовность Украины продолжать укрепление двустороннего сотрудничества, в частности, в торговле. В этом контексте он особо отметил важность предстоящего визита Ниинистё в Украину. А также поблагодарил Финляндию за ощутимую помощь в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии на Донбассе.

В свою очередь, президент Финляндии заверил, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Киев в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ в украинском государстве.

После встречи с президентом Финляндии Порошенко выступил на саммите Европейской партии в Хельсинки, где призвал усилить санкции против РФ и осудить фейковые выборы на Донбассе.

"Украина является форпостом в противодействии главному вызову европейской безопасности и стабильности – российской гибридной агрессии", – цитирует пресс-служба слова главы государства.

Европейские лидеры были проинформированы о напряженной ситуации на Донбассе, продолжающейся милитаризации и нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму, а также нагнетании напряженности в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Важный акцент был сделан на необходимости увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

"Я призвал лидеров Европы обязательно мобилизоваться, обеспечить единство и продлить санкции против Российской Федерации в связи с отсутствием какого-либо прогресса в имплементации Минских договоренностей, обеспечения режима прекращения огня и вывода российских войск и российский артиллерии с украинской территории, обеспечить прогресс в части освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в тюрьмах России и в Крыму", – заявил Порошенко журналистам.

Президент отметил, что 2019 год станет определяющим и для Украины, и для ЕС. Одной из приоритетных задач станет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы.

"Если Кремлю удастся вмешательство в выборы в Украине, то этот успех развяжет России руки для вмешательства в выборы в ЕС в мае следующего года", – подчеркнул Порошенко.

Весь остаток дня лидер украинского государства проводил в Хельсинки официальные встречи с высокопоставленными еврочиновниками. Сперва Петр Порошенко обсудил с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом транш в 1 млрд.

"Украина максимально быстро реализует взятые на себя обязательства в рамках упомянутых соглашений и на сегодня завершается выполнение всех 6 условий для получения первого транша помощи (500 млн евро) и ожидается положительная оценка Европейской Комиссии", – отметил еврочиновник.

Кроме того, Порошенко скоординировал с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером позиции по ускорению процедур, связанных с предоставлением макрофинансовой помощи Украине, а затем провел встречу с премьер-министром Хорватии Адреем Пленковичем.

Среди прочего стороны подчеркнули важность восстановления территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии, в том числе с помощью санкций и расширения военного присутствия Украины в Азовском море, и выразили уверенность в том, что нужно усилить координацию усилий для нейтрализации российского вмешательства в украинские выборы.

Что касается двухсторонних отношений, то президент Украины и премьер Хорватии выразили удовлетворение динамикой политического диалога. Особенно была отмечена работа Рабочей группы по изучению хорватского опыта в мирной реинтеграции оккупированных территорий.