Итоги вступительной кампании 2019: студенты более осмысленно выбирали специальность, но многие шли на политологов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Вступительная кампания подошла к концу: на днях последние бюджетники донесли оригиналы документов в вузы, а отдельные контрактники перевелись на свободные места, остальных же зачислят в сентябре. Пока новоиспеченные студенты вовсю готовятся к учебе, в Минобразования подвели итоги кампании. Какой она была, узнали "Сегодня".

Осмысленный выбор

В этом году кампания прошла без проблем, а в вузы подалось чуть больше человек: если в 2018-м было создано 162 тысячи е-кабинетов, то в 2019-м — уже 168 тысяч. А вот число заявок снизилось с 914 тысяч до 831 тысячи.

"Это означает, что поступающие были более сфокусированы на выбранной заранее специальности", — пояснила министр образования Лилия Гриневич.

Она добавила, что большую роль в этом сыграли и тесты от аналитического центра CEDOS, запущенные, чтобы помочь выпускникам определиться с вузом и профессией. В течение лета его прошли аж 131 тысяча человек.

Всего на бюджет поступили 60,3 тысячи выпускников, из которых три четверти зачислили по первому или второму приоритету. При этом 13% отказались от бесплатного образования. По словам Гриневич, большинство отказов связано с тем, что абитуриенты все же решили платить за учебу, но в том вузе и на той специальности, о которой мечтали.

Рекордсменами по объему госзаказа стали Львовская политехника и два столичных вуза: КПИ и Национальный университет им. Шевченко, получившие 2451, 3837 и 3037 бюджетников соответственно. В МОН также отметили, что в этом году абитуриенты стали чаще поступать в вузы Луганской, Донецкой и Ровенской области — там прирост заявок составил 27, 21 и 20%.

На право и историю

Легче всего было поступить на "Механическую инженерию", "Строительство" и "Агрономию" — туда достаточно было набрать до 104 баллов. Но, как и в прошлом году, бывшие школьники больше грезили о гуманитарных профессиях. Из-за высокого спроса на них была самая большая конкуренция. Так, чтобы попасть на "Международные право", "Международные отношения" и "Международные экономические отношения", нужно было набрать более 190 баллов. Выше 180 баллов необходимо было получить, чтобы пройти на "Стоматологию", "Политологию", "Журналистику", "Психологию", "Культурологию", "Историю" и "Публичное администрирование". Сложившуюся ситуацию эксперты уже окрестили"пролетом над рынком труда" — мол, популярные у студентов профессии не востребованы.

Льготы и звонки

В этом году 26% воспользовались отраслевым коэффициентом, а почти 14% — сельским. Более двух тысяч выпускников были зачислены после экзаменов, а 57 — после собеседования. Еще 27 приняли первоочередно на мед- и педагогические профессии на бюджет в обмен на согласие отработать три года в селе после выпуска.

Абитуриенты не стеснялись выяснять нюансы поступления.

"За полтора месяца работы горячей линии на нее поступило более 10 тысяч обращений", — рассказали в МОН, добавив, что на их почту пришло почти 1300 писем, а 72 человека и вовсе явились к ним лично.

Чаще всего интересовались работой е-кабинетов, поступлением через центры "Крым/Донбасс-Украина" и поступлением на бакалаврат и в магистратуру.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в тонкостях аренды квартир для студентов: сколько стоит жилье около главных вузов страны. Комнаты около крупных университетов можно снять в среднем за 3–4 тыс. грн, а вот за приличную однушку придется платить больше 9 тыс. грн.

А еще ранее стало известно, что в Украине изменят правила поступления в вузы на бюджет: что поменяется. Желающих учиться на контрактной форме обучения перемены не коснутся.

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