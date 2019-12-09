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Итогов встречи Зеленского с Путиным под Офисом президента ждут сотни людей (фото)

9 декабря, 23:12

Под стенами Офиса президента собрались около 800 человек и ждут результатов парижских переговоров

/ Фото: hromadske.tv

В воскресенье на Майдане прошло вече накануне "нормандской встречи", а сегодня на Банковой активисты собрались на Банковой на акцию под названием "Дозор года". Цель акции — заставить президента Владимира Зеленского не допустить сдачи национальных интересов страны во время переговоров в Париже.

Об этом сообщает Hromadske.

У Офиса президента на Банковой продолжается "Дозор года" – участники отмечают, что украинская сторона на переговорах ни в коем случае не должна переступать "красные линий" на переговорах с Путиным.

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Сейчас на Банковой находится около 800 человек.

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В свою очередь в Нацполиции заявили, что продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и правопорядка во время акций на Банковой. Правоохранители отмечают, что сейчас ситуация спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

А тем временем в Париже уже завершились сначала двухсторонние переговоры между лидерами Франции, Украины, России и Германии. Потом они отправились на сами "нормандские переговоры", после чего их прервали ради "двухсторонки" украинского лидера Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, которая продлилась до 22:00. Дальше журналисты ждут глав государств на пресс-конференцию. Читайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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