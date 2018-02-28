Иудеи в Украине отмечают Пурим

Начиная с вечера среды, 28 февраля, 250-тысячная община иудеев Украины, как и все иудеи мира, будет отмечать праздник Пурим, посвященный памяти о чудесном спасении евреев в Персидском царстве более 2400 лет назад.

Традиционно отмечается в 14-й день еврейского месяца адара. Название праздника происходит от персидского слова "pur" – жребий. По преданию, любимец персидского царя Ахашвероша – Аман добился разрешения на уничтожение евреев. Жребий выпал на 14-й день, сообщает Liga.net.

Однако супруга царя – еврейка Эстер и ее двоюродный брат Мордехай собрали всех евреев, чтобы вместе поститься, молиться и учить детей Торе. Именно с этого момента, как верят иудеи, Бог перевернул жребий и обрушил коварные замыслы Амана на его же голову. На пиру в честь Эстер Ахашверош пообещал исполнить любое ее желание – и царица попросила даровать жизнь себе и своему народу. Царь разгневался на Амана, задумавшего погубить евреев, а значит, и его жену. И в определенный жребием 14-й день месяца адара казнь постигла не евреев, а сановника и его сыновей.

Одним из главных угощений Пурима являются сладкие пирожки с маковой начинкой – "аменташ" ("карманы Амана"). Кроме того, в этот праздник устраивают шуточные представления, костюмированные балы и маскарады.

Еще две заповеди праздника – дарить друг другу "съедобные подарки" и помогать нуждающимся, чтобы этот день принес радость как можно большему числу людей.

Напомним, на иудейский праздник Ханука тоже принято произносить благодарственную молитву и угощать детей сладостями, давать им деньги.