Из черниговского Ленина хотят выплавить бюсты бывшего президента Украины

В Украине власти продали с аукциона очередной памятник Ленину, но пока не определились, куда потратить вырученные 375 тыс. 104 грн.

В этот раз, на днях, "с молотка" ушел памятник Ильичу, который ранее стоял в центре городка Сновск Черниговской области. На аукционе за него выручили чуть более 375 тыс. грн. Как мы выяснили, продать его получилось не сразу.

"Когда мы выставили его первый раз на аукцион, в октябре прошлого года, то покупателей не нашлось, – рассказала нам главный специалист отдела ЖКХ Виктория Гладченко. – Снижать стоимость мы не хотели, пришлось отменять аукцион. Во второй раз аукцион принес результаты. Памятник захотели купить двое покупателей, состоялось три раунда. Уже есть победитель".

По словам чиновников, вскоре состоятся общественные слушания.

"Предполагается, что на эти деньги можно построить в городе фонтан. Но не исключено, что потратятся на другие проекты", – уточнила Виктория Гладченко.

Опрошенные нами жители Сновска рассказали, что им также не хватает общественного туалета в центре города и освежающих рамок в жаркую погоду.

Мы разыскали предпринимателя, который купил бронзового Ленина. Им оказался бизнесмен из Запорожской области.

"Мне уже позвонили едва ли из половины Украины, – говорит Дмитрий. – Я купил его по 70 тыс. грн. за каждую тонну, хотя рыночная цена тонны бронзы – 80 тыс. грн. Кстати, я готов был заплатить за него до 400 тыс. грн. Привезем его в Запорожье, порубаем на куски, переплавим в бронзу, которая нужна стране. Что с ним будет дальше? Может быть, из этого металла наплавят маленькие бюсты одного из бывших президентов Украины".

Напомним, ранее продавцы памятников Ленину в других областях рассказали, как скупали их в школах и госучреждениях, чтобы продать подороже.

Также сообщалось, какое применение нашли памятникам Ильичу в разных городах Украины. Подробности – в сюжете.

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