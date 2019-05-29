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Из Госбюро расследований уволили топ-чиновников: стали известны причины

29 мая, 14:35

Трое руководителей центрального аппарата и руководитель одного из теруправлений оставляют работу в Бюро

Фото: ГБР /Facebook
Фото: ГБР /Facebook.

Глава Государственного бюро расследований Роман Труба назвал кадровым обновлением увольнение нескольких топ-чиновников Бюро.

"Согласно законодательству, трое руководителей подразделений центрального аппарата и руководитель одного из территориальных управлений оставляют работу в Государственном бюро расследований по окончании испытательного срока. Это не кризис, не скандал, а обычная ротация в новом правоохранительном органе, который меняется, учитывает ошибки, оттачивает свой профессионализм, набирает силу", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Труба подчеркнул, что эти кадровые решения не повлияют на работу ГБР.

"За полгода у нас больше 11 000 производств, из которых 1191 направлено в суд с обвинительными актами. Есть уже 122 обвинительных приговоров. Это – общий результат всех работников ГБР: вместе работаем и в дальнейшем", - заявил глава ГБР.

Он добавил, что есть вопросы, которые также требуют внимания.

"Среди них – блокирование законных выборов нового состава Совета общественного контроля при ГБР. Надеюсь, в суде этот вопрос будет решен окончательно, а новые члены РГК будут выбраны через прозрачную процедуру онлайн-голосования – как в НАБУ, АРМИ, Министерстве здравоохранения, Министерстве по делам ветеранов АТО и других органах. В свою очередь, это позволит нам создать Дисциплинарную комиссию", – заявил руководитель ГБР.

Ранее сегодня директор теруправления Госбюро расследований, расположенного в Полтаве, Владимир Тимошко сообщил, что вчера его уволили.

По мнению руководителя теруправления ГБР, обоснованных оснований для такого решения нет и оно противоречит действующему законодательству.

Кроме того, его приняли без представления конкурсной комиссии, что прописано в ст.13 Закона Украины "О Государственном бюро расследований", уверяет Тимошко.

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Тег труба, ГБР, Роман Труба

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