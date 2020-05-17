Из Китая последним спецрейсом возвращаются 75 украинцев: появились фото

Все пассажиры решили проходить изоляцию дома и они уже установили себе специальные приложения

В Украину из Китая возвращаются 75 украинцев, а также граждане нескольких иностранных государств. В Министерстве иностранных дел отметили, что это последний специальный чартер по маршруту Китай – Украина, который предназначен для вывоза граждан, сообщили в пресс-службе ведомства и показали фото.

В МИД отметили, что это возвращение стало возможным благодаря усилиям посольства Украины в КНР и генеральному консульству в Шанхае. 75 украинцев возвращаются домой специальным чартерным рейсом PS1182 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Все пассажиры, которые прилетят в Украину этим рейсом, выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дій вдома".

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В ведомстве отметили, что кроме граждан Украины, этим рейсом в Киев прибудут граждане Канады, Китая и Беларуси. Кроме того, 14 граждан Казахстана также воспользовались возможностью вернуться рейсом МАУ домой – в Казахстан.

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Как сообщали новости "Сегодня", паромом из Турции домой возвращаются почти полсотни украинцев. Это уже седьмой эвакуационный рейс за период двухмесячного карантина.

А тем временем в МИД называли количество украинцев, зараженных коронавирусом за границей. Дипломаты отмечали, что больше всего наших сограждан борются с болезнью в Италии.

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