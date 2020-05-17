Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,68
28,79
  1. Последние новости Украины

Из Китая последним спецрейсом возвращаются 75 украинцев: появились фото

17 мая, 13:32

Сергей Мартынец

Все пассажиры решили проходить изоляцию дома и они уже установили себе специальные приложения

В Украину из Китая возвращаются 75 украинцев, а также граждане нескольких иностранных государств. В Министерстве иностранных дел отметили, что это последний специальный чартер по маршруту Китай – Украина, который предназначен для вывоза граждан, сообщили в пресс-службе ведомства и показали фото.

В МИД отметили, что это возвращение стало возможным благодаря усилиям посольства Украины в КНР и генеральному консульству в Шанхае. 75 украинцев возвращаются домой специальным чартерным рейсом PS1182 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Все пассажиры, которые прилетят в Украину этим рейсом, выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дій вдома".

Реклама

В ведомстве отметили, что кроме граждан Украины, этим рейсом в Киев прибудут граждане Канады, Китая и Беларуси. Кроме того, 14 граждан Казахстана также воспользовались возможностью вернуться рейсом МАУ домой – в Казахстан.

В тренде
Введут серьезные меры: какие законопроекты о ПДД готовятся принять в Раде

Как сообщали новости "Сегодня", паромом из Турции домой возвращаются почти полсотни украинцев. Это уже седьмой эвакуационный рейс за период двухмесячного карантина.

А тем временем в МИД называли количество украинцев, зараженных коронавирусом за границей. Дипломаты отмечали, что больше всего наших сограждан борются с болезнью в Италии.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай украинцы МИД Украины

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 17 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 17 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 17 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 17 мая и все подробности из регионовУкраина
В
В "ДНР" взорвался склад боеприпасов, много пострадавших: подробностиДонбасс
Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при Порошенко
Зеленский снял с компаний и офшоров санкции, наложенные при ПорошенкоПолитика
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в
Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пяти организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР"Политика
У Олега Ляшко родился сын:
У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...