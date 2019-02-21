Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 350 приходов
Только за последние три дня в Православную церковь Украины перешли 18 религиозных общин
В Православную церковь Украины из Московского патриархата с 15 декабря 2018 года перешли 352 религиозные общины. Об этом сообщает ресурс, посвященный переходам церковных общин в ПЦУ, в украинской версии Википедии.
В частности, только 20 февраля в ПЦУ перешли семь приходов, 19 февраля – еще шесть, а 18 – пять.
Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.
В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.
В свою очередь глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказывал недавно, когда завершится юридическое оформление ПЦУ. Он отметил, что в ближайшее время будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия. Также он отмечал, что уже более ста приходов перешли в единую православную церковь.
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