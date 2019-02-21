Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 350 приходов

Только за последние три дня в Православную церковь Украины перешли 18 религиозных общин

Фото: Getty Images

Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 350 приходов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b82/ea3/5c5b82ea38d10.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b82/ea3/5c5b82ea38d10.jpg 2019-02-21T10:12:00+02:00 Украина Только за последние три дня в Православную церковь Украины перешли 18 религиозных общин

В Православную церковь Украины из Московского патриархата с 15 декабря 2018 года перешли 352 религиозные общины. Об этом сообщает ресурс, посвященный переходам церковных общин в ПЦУ, в украинской версии Википедии.

В частности, только 20 февраля в ПЦУ перешли семь приходов, 19 февраля – еще шесть, а 18 – пять.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

В свою очередь глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказывал недавно, когда завершится юридическое оформление ПЦУ. Он отметил, что в ближайшее время будет зарегистрирован руководящий орган – Киевская митрополия. Также он отмечал, что уже более ста приходов перешли в единую православную церковь.

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