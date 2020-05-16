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Из Полтавы в Киев по "срочному делу": пенсионерка решила – быстрее идти пешком

16 мая, 12:45

Руслан Ровик

Женщина подумала, что 340 километров ей будет быстрее пройти пешком

Пожилая женщина из Полтавы, у которой было "срочное дело" в Киеве, с учетом карантинных ограничений решила, что в столицу ей будет проще добраться пешком.

Как сообщили в патрульной полиции Киевской области, бабушка пыталась пешком преодолеть расстояние в 340 километров.

"Около полуночи от неравнодушного гражданина на линию 102 поступил вызов о том, что по обочине трассы Киев – Харьков шагает женщина пожилого возраста. На остановке "Журавка" патрульные заметили 67-летнюю женщину, она выглядела расстроенной и растерянной", - говорится в сообщении.

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По словам самой женщины, из-за карантина она не могла воспользоваться транспортом, и решила, что быстрее всего попадет в столицу, если пойдет пешком.

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Полицейские добавили, что женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась. Инспекторы остановили добропорядочного водителя, который согласился доставить бабушку к месту назначения.

Напомним, из-за вспышки в интернате мэр Киева провел экстренный онлайн-брифинг и рассказал о состоянии дел в столице.

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Кроме того, недавно Кличко рассказал, когда в Киеве могут открыть торговые центры.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев пенсионеры женщина карантин Полтава

Источник: Сегодня

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