Из Полтавы в Киев по "срочному делу": пенсионерка решила – быстрее идти пешком

Пожилая женщина из Полтавы, у которой было "срочное дело" в Киеве, с учетом карантинных ограничений решила, что в столицу ей будет проще добраться пешком.
Как сообщили в патрульной полиции Киевской области, бабушка пыталась пешком преодолеть расстояние в 340 километров.
"Около полуночи от неравнодушного гражданина на линию 102 поступил вызов о том, что по обочине трассы Киев – Харьков шагает женщина пожилого возраста. На остановке "Журавка" патрульные заметили 67-летнюю женщину, она выглядела расстроенной и растерянной", - говорится в сообщении.
По словам самой женщины, из-за карантина она не могла воспользоваться транспортом, и решила, что быстрее всего попадет в столицу, если пойдет пешком.
Полицейские добавили, что женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась. Инспекторы остановили добропорядочного водителя, который согласился доставить бабушку к месту назначения.
Напомним, из-за вспышки в интернате мэр Киева провел экстренный онлайн-брифинг и рассказал о состоянии дел в столице.
Кроме того, недавно Кличко рассказал, когда в Киеве могут открыть торговые центры.
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