Из России в Украину въехала колонна с российскими военными – волонтер

Сегодня, 16:09

Мысягин рассказал, сколько было замечено единиц техники и куда они поехали

Российские военные на Донбассе. Фото: архив
Российские военные на Донбассе. Фото: архив

Через российско-украинскую границу в районе Донецкой области на оккупированные территории Донбасса въехала колонна грузовиков с российскими военными и два микроавтобуса. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, это случилось еще в пятницу днем, когда автомобильная колонна была замечена местными жителями.

"12 грузовых автомобилей КАМАЗ, два микроавтобуса и один передвижной комплекс РЭБ. Как рассказывают местные, скорее всего границу со стороны РФ колонна пересекла под утро. От границы передвигались только полями и уже были замечены в районе н.п. Кутейниково на переезде, на повороте по направлению на н.п. Моспино. От Моспино до Донецка рукой подать. Почти пригород", – написал Мысягин.

Также волонтер добавил, что машины шли с интервалом 3-5 км и по 2-3-1-2-1-3 КАМАЗа, чтобы не привлекать лишнее внимание к себе, а в них находились люди в военной форме возрастом 25-45 лет.

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Как сообщала на днях украинская сторона в СЦКК, наблюдатели ОБСЕ заметили много российских танков и артиллерии на Донбассе. Огромное количество тяжелого вооружения покинули места хранения и сосредоточены на боевых позициях. Также беспилотник миссии засек колонну из 10 тентованных грузовиков и четыре машины сопровождения, которые пересекали государственную границу Украины в направлении России.

Также мы писали, что Россия решила воспользоваться перемирием для переброски артиллерии на Донбасс. Прибывшие из РФ артиллерийские подразделения имеют на вооружении в т.ч. реактивные системы залпового огня. Они размещаются в основном на территориях объектов т.н. государственной коммунальной собственности, в т.ч. образовательных и медицинских учреждений.
Россия, Донбасс, камаз, колонна, российские военные, Мысягин

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Источник:

"Сегодня"

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