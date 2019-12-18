"Из смерти вашего сына делают шоу": Кузьменко написала письмо матери Шеремета

Фото: Reuters//Valentyn Ogirenko

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский врач и волонтер Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего. Фото письма на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Кузьменко Владислав Добош.

"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, к сожалению, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь ни при чем – я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", – говорится в письме.

Кузьменко отметила, что происходящее в деле об убийстве Шеремета – "шоу". Также женщина попросила у матери прощения за то, что ей приходится наблюдать за этим.

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"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее сочувствие. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется снова увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Простите нашу страну за это. Я просто пожелаю то, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц, и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - написала Кузьменко.

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Напомним, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Новости "Сегодня" внимательно следят за ходом расследования убийства известного журналиста. Более подробно об этом вы можете узнать в специальной хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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