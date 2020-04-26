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Из Турции на пароме эвакуировали 90 украинцев

26 апреля, 08:10

Мила Князьская-Ханова

Людей забрали из Стамбула, Измира и Бурсы

В Украине на пароме Карасу-Черноморск из Турции эвакуируют 90 граждан нашей страны. Как сообщает генконсульство Украины в Стамбуле, из них 50 граждан доставлены из Стамбула, Измира и Бурсы.

"Этим рейсом домой вернутся более 90 украинцев. Самой маленькой пассажирке Софийке – 1,5 года", – сообщили в генконсульстве.

Напомним, в Турции впервые число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев заражения.

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Отметим, что 19 апреля в Турции за сутки было зафиксировано 127 летальных исходов. Это был самый большой показатель с начала вспышки заболевания в республике. Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.

А 22 апреля из Турции в Украину поступила партия средств индивидуальной защиты – хирургические халаты, комбинезоны, вакуумные очки и козырьки. Гуманитарная помощь была передала почетным консулом Украины в Даламане Xусейном Арсланом через посольство в этой стране.

Ранее сообщалось, что в Турции министр внутренних дел который ранее подал в отставку из-за провала комендантского часа, опять запретят выходить на улицу по вечерам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция украинцы генконсульство паромы коронавирус эвакуация украинцев

Источник: Сегодня

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