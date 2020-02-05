Из Уханя эвакуировали первого украинца – на российском самолете

Украинец ни разу не обращался за помощью в украинское посольство

/ Фото: Reuters

Первый из 51 гражданина Украины, которые оказались в закрытой для выезда из-за вспышки вирусной пневмонии китайской провинции Хубэй, сумел вылететь из Китая.

Об этом, ссылаясь на данные посольства Украины в Китае, сообщает УНН.

Дипломаты утверждают, что украинец улетел рейсом, организованным российскими властями для эвакуации граждан РФ, и сейчас находится в Тюмени.

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"По информации СМИ, в ночь с 4 на 5 февраля этого года (по пекинскому времени) самолетом Минобороны РФ из города Ухань в город Тюмень было эвакуировано 147 человек, большинство из которых были граждане РФ, а также 10 граждан Беларуси, по одному гражданину Армении, Казахстана и Украины", – отметили в дипмиссии.

В посольстве решили не раскрывать личные данные эвакуированного украинца, но подчеркнули: он ни разу не заходил на сайт посольства и не обращался к дипломатам за помощью.

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Также известно, что мужчина на постоянной основе проживает в Москве и имеет разрешение на работу в РФ.

Как утверждают дипломаты, с самого начала эпидемии вирусной пневмонии в Китае сотрудники посольства ежедневно мониторят эпидемологическую ситуацию и информируют Министерство иностранных дел Украины, а также прилагают усилия для установления контакта с украинцами в зоне карантина и предоставляют консульскую помощь обратившимся за помощью.

Напомним, ранее "Международные авиалинии Украины" прекратили воздушное соединение с Китаем. Исключением стали лишь два борта, которыми вернули туристов с популярного курорта Санья.

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