Из Украины в очередной раз выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского

Из Украины выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского (настоящее имя – Кахабера Орагвелидзе), которого ранее задержали оперативники в Черновицкой области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
По решению суда ему запрещено въезжать в Украину на протяжении трех лет.
"1 марта 2020 года Каху Тбилисского задержали оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно с сотрудниками Черновицкого пограничного отряда в Путильском районе вблизи пропускного пункта "Селятин". Согласно решению Первомайского районного суда г. Черновцы, его поместили в ГУ "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, ГМС Украины", с целью обеспечения принудительного выдворения за пределы территории Украины", – говорится в сообщении.
Напомним, в прошлый раз его депортировали весной 2016 года.
Также ранее мы сообщали, что из Украины выдворили вора в законе Тенгиза Чарая, известного в криминальном мире как "Тенго Гальский" и "Тенго Питерский". По решению суда ему запрещено въезжать в Украину на протяжении 23 лет.
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