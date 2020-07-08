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Из Украины в очередной раз выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского

8 июля, 16:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ему запретили въезд в нашу страну на три года

Из Украины выдворили "вора в законе" Каху Тбилисского (настоящее имя – Кахабера Орагвелидзе), которого ранее задержали оперативники в Черновицкой области. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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По решению суда ему запрещено въезжать в Украину на протяжении трех лет.

"1 марта 2020 года Каху Тбилисского задержали оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области совместно с сотрудниками Черновицкого пограничного отряда в Путильском районе вблизи пропускного пункта "Селятин". Согласно решению Первомайского районного суда г. Черновцы, его поместили в ГУ "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, ГМС Украины", с целью обеспечения принудительного выдворения за пределы территории Украины", – говорится в сообщении.

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Напомним, в прошлый раз его депортировали весной 2016 года.

Также ранее мы сообщали, что из Украины выдворили вора в законе Тенгиза Чарая, известного в криминальном мире как "Тенго Гальский" и "Тенго Питерский". По решению суда ему запрещено въезжать в Украину на протяжении 23 лет.

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МВД преступники вор в законе Украина депортация выдворение

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