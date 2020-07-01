Из Украины в очередной раз выдворили вора в законе по кличке "Тенго Гальский"

В этот раз Тенгизу Чарая ввели длительный запрет на въезд в страну

Из Украины выдворили вора в законе Тенгиза Чарая, известного в криминальном мире как "Тенго Гальский" и "Тенго Питерский". По решению суда ему запрещено въезжать в Украину на протяжении 23 лет. В прошлый раз его выдворяли из Украины в октябре 2018 года.

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Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, 22 ноября 2019 года вор в законе, в криминальном мире известный как "Тенго Питерский" и "Тенго Гальский", был задержан сотрудниками Национальной полиции и СБУ, когда он направлялся в Киев.

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"По данным оперативников, вор в законе ехал в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений", – говорится в сообщении.

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По решению суда он был помещен в госучреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине" с последующим принудительным выдворением.

Отметим, "Тенго Гальского" уже несколько раз выдворяли из Украины.

Видео: Видео ГУ НП в Киевской области

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