Из-за аномальной зимы клещи проснулись раньше времени: врачи бьют тревогу

Не вымерзли и проснулись раньше. Из-за нашествия клещей бьют тревогу в соцсетях. Говорят, что не все средства их отпугивают. Эти паукообразные переносят около тридцати инфекций среди них такие опасные, как болезнь Лайма и энцефалит. Действительно ли из-за аномально теплой зимы кровопийцы уже повыползали и как от них уберечься?

Киевлянка Ольга Гордейчук панически боится клещей. Коварный паукообразный укусил ее прошлой весной во время отдыха на природе. Через месяц девушка узнала, что у нее болезнь Лайма:

"У меня поднялась температура, начали болеть голова и зубы. Я увидела пятно на своей ноге. И я пошла в больницу, и там врач сказал, что это болезнь Лайма".

Болезнь Лайма – инфекционное заболевание. Его переносит каждый четвертый клещ. Сначала на теле появляется красное пятно – эритема. Далее – температура и ухудшение самочувствия. За несколько месяцев болезнь поражает центральную нервную систему, что может привести к инвалидности.

В этом году клещи вышли на охоту раньше, чем обычно, говорит акаролог Игорь Небагаткин. Съемочной группе "Сегодня" ученый показывает, как за считанные минуты на вашей одежде может оказаться с десяток паукообразных.

"Мраморного цвета, очень хорошо это видно – это мсамец. А вот это – девочка, как ее отличить у нее задняя часть красная. Только она может передавать в Украине болезнь Лайма".

Клещи только начали активизироваться. Пик придется на май, прогнозируют ученые. Людям советуют не игнорировать укусы, а сразу спешить к врачу. Ведь потом специфическую инфекцию трудно вылечить.

"Боррелии уничтожаются лишь у 6-7% заболевших. У всех остальных она остается и приспосабливается жить в вас. Делает все, чтобы ее иммунная система не заметила, она может притвориться хрящевой тканью и иммунная система уничтожает ее".

Клещи не падают с деревьев. Они ждут свою жертву в траве. Чаще всего от укусов восьмилапых страдают дети и животные. После отдыха на природе тщательно осматривайте свою одежду и тело. Клещ в ваш дом может попасть с домашним животным и даже с букетом полевых цветов Самостоятельно вредителя лучше не вытаскивать, советуют врачи. Вы можете его раздавить и тогда количество инфекции, которая попадет в кровь, станет в разы больше.

"Лучший вариант – когда клеща удаляет врач. Есть методы самостоятельного удаления клеща. И это не в коем случае не заливка маслом или еще чем-то, лучше ниточкой привязать и постепенно вытягивать этого клеща", – говорит Сергей инфекционист Крамарев.

Клеща живого или мертвого надо отнести к лаборатории. Там вам наверняка скажут, был ли он переносчиком какой-то инфекции. И незамедлительно немедленно обращайтесь к врачу.

А еще мы писали о том, как уберечь от паразитов домашних любимцев. Защитить животное от заболевания могут специальные вакцины, капли или таблетки. И пренебрегать этим не стоит. Потому что для собак главная опасность – это так называемые пироплазмозы. Эти одноклеточные паразитируют в эритроцитах собак.

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