Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев: что произошло

Во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса

Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции, несколько дней назад отправившаяся на станцию ​​"Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.

Об этом в Facebook сообщает Министерство образования и науки.

"Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая несколько дней назад отправилась на станцию" Академик Вернадский ", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев", – говорится в сообщении.

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Во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса – всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и т.п. Все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

Сейчас члены экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на коронавирус.

Между тем МОНи Национальный антарктический научный центр в тесном сотрудничестве с МИД и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". 25-я УАЭ должна сменить своих коллег, которые работают на этой станции уже около года.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Антарктиде прошло Крещение. Украинские полярники традиционно скупались в бухте Марина-Поинт. Температура воды в купели на Крещение была на полградуса ниже нуля. Но судя по отснятым в бухте кадрам, полярникам было весело и комфортно. Пингвины ученым не мешали.

Также "Сегодня" рассказывали о ярком видеообращении, которое полярники записали на Новый год. Ролик появился на странице Национального антарктического научного центра в Facebook. Полярники пожелали украинцам энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают украинские ученые в Антарктиде.

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