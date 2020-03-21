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Украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев: что произошло

21 марта, 04:02

Елена Вус

Во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса

Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции, несколько дней назад отправившаяся на станцию ​​"Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.

Об этом в Facebook сообщает Министерство образования и науки.

"Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая несколько дней назад отправилась на станцию" Академик Вернадский ", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев", – говорится в сообщении.

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Во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса – всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и т.п. Все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

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Сейчас члены экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на коронавирус.

Между тем МОНи Национальный антарктический научный центр в тесном сотрудничестве с МИД и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". 25-я УАЭ должна сменить своих коллег, которые работают на этой станции уже около года.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Антарктиде прошло Крещение. Украинские полярники традиционно скупались в бухте Марина-Поинт. Температура воды в купели на Крещение была на полградуса ниже нуля. Но судя по отснятым в бухте кадрам, полярникам было весело и комфортно. Пингвины ученым не мешали.

Также "Сегодня" рассказывали о ярком видеообращении, которое полярники записали на Новый год. Ролик появился на странице Национального антарктического научного центра в Facebook. Полярники пожелали украинцам энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают украинские ученые в Антарктиде.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Антарктида полярники экспедиция Академик Вернадский коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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