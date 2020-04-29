Из-за карантина и эпидемии COVID-19 в Украине возник дефицит донорской крови

Сдавать кровь во время карантина безопасно, уверяют в МОЗ

Из-за карантина и эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в украинских медучреждениях возник дефицит донорской крови.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины, посвященном борьбе с коронавирусом.

В ведомстве подчеркивают, что сдавать кровь во время карантина безопасно, если соблюдать общие меры безопасности.

Реклама

"Одна доза может спасти сразу трех человек. Пожалуйста, позаботьтесь о тех, кому особенно нужна ваша помощь", - говорится в сообщении.

Также в МОЗ напоминают, что постановлением правительства донорам разрешено пользоваться общественным транспортом в период карантина. Поэтому граждане, которые планируют сдать кровь, могут без проблем добраться для этого в больницу.

Стоит отметить, что не только Украина испытала трудности с донорством во время карантина. Ранее сообщалось о том, что из-за коронавируса в США началась нехватка донорской крови. На юге Калифорнии было отменено почти 160 переливаний крови в течение нескольких недель.

Также мы писали о том, что нужно знать о донорстве крови и как подготовиться.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама