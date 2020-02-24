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Из-за коронавируса Украина будет проверять самолеты и авто из Италии

24 февраля, 18:16

Италия оказалась главным центром распространения инфекции в Европе

На фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции в Италии, которая стала главным европейским очагом болезни, в Украине вводятся дополнительные меры предосторожности. Об этом сообщает УНН.

Как заявил 24 февраля председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, начиная с 20:00 этого дня в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны" вводится обязательная температурная проверка для всех прибывающих из Италии.

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Он уточнил, что на Апеннины из этих аэропортов выполняется около 20 прямых рейсов. По словам Дейнеко, в других аэропортах Украины нет прямого сообщения с Италией.

С 8:00 25 февраля аналогичные меры будут введены и на расположенном около города Чоп в Закарпатской области пункте пропуска "Тиса", который еженедельно пересекают 500 автобусов в итальянском направлении.

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Напомним, что, по последней информации, в Италии насчитывается не менее 230 зараженных коронавирусом COVID-19, шестеро из них скончались – причем трое умерли с начала суток. Более двух десятков пациентов выздоровели.

На этом фоне МИД рекомендовал украинцам не ездить в эту страну, а тем, кто уже оказался в Италии, – избегать поездок в регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где вирус распространился сильнее всего.

Больше о масштабах распространения коронавируса и состоянии зараженных украинцев читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 34 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия Борисполь Жуляны эпидемия коронавирус Тиса

Источник: УНН

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