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Из-за коронавируса украинских пограничников обеспечили индивидуальными средствами защиты

11 марта, 04:36

Елена Кузьмич

В наличии имеется более 460 пирометров

Украинские пограничники полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты от возможного заражения коронавирусом Covid-19, пополнение запасов происходит постоянно.

Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Во время мероприятий по температурному скринингу и оформлению граждан военнослужащие пограничного ведомства используют бесконтактные пирометры, медицинские маски и одноразовые перчатки. Кроме того, в наличии респираторы, изоляционные защитные костюмы, очки и антисептик для рук. Они есть в каждом пограничном подразделении", – проинформировали в ведомстве.

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В наличии имеется более 460 пирометров. При необходимых потребностях в ежедневном использовании медицинских масок и резиновых перчаток пограничное ведомство обеспечено ориентировочно до 7 суток.

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По поручению премьер-министра Украины по результатам заседания антикризисного штаба по противодействию распространению коронавируса Covid-19 в Украине Госпогранслужба "оперативно предоставила потребность ведомства в средствах индивидуальной защиты в расчете на три месяца".

Напомним, что в Черновцах еще троих человек проверяют на коронавирус.

Жена заболевшего коронавирусной инфекцией жителя Черновцов сейчас находится под наблюдением медиков. Как сообщает сайт ОГА, у женщины не выявили признаки заболевания, потому что она не получила достаточную дозу возбудителя.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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защита Украина маска пограничник коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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