Из-за медреформы более 300 больниц оказались на грани существования – Степанов

В результате второго этапа медицинской реформы в Украине 332 медицинских учреждения имеют дефицит государственного финансирования более 50% по сравнению с 2019 годом и фактически оказались на грани существования. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Это и районные больницы, и психиатрические больницы, это больницы, которые лечат туберкулез. Это инфекционные больницы, порядка 15 инфекционных больниц, которые нуждаются в дофинансировании. Это детские больницы. Т.е. это такая палитра всех без исключения видов больниц", – рассказал он.

Реклама

Министр призвал Национальную службу здравоохранения как можно скорее заключить договоры.

Читайте также: У украинцев в больницах вымогают деньги: Нацслужба здоровья обратилась в полицию

"Дано соответствующее поручение, уже проведено несколько совещаний для того, чтобы как можно скорее наши больницы получили эти средства, чтобы прекратились увольнения наших медицинских работников", – сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что Кабмин выделил 2,3 млрд грн медицинским учреждениям, которые оказались на грани закрытия из-за второго этапа реформы.

Смотрите также видеообращение главы Минздрава Максима Степанова о ситуации с системой здравоохранения.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама