Фото: twitter.com/CityReport

Непогода в Украине оставила без электричества десятки населенных пунктов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-07-31T07:53:00+03:00 Украина Дождь, гроза, порывы ветра натворили беды в пяти областях

В Украине из-за усложнения погодных условий в пяти областях 53 населенных пунктов остались без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в 5 областях", – говорится в сообщении.

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В частности, во Львовской области без электричества остались 44 населенных пунктов, в Одесской – 4, в Запорожской – 2, в Луганской – 2, в Киевской – 1. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Напомним, вчера синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. В некоторых регионах было объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщали новости "Сегодня", последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробней прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

А тем временем на днях ураган оставил без воды курортную Кирилловку. Поселок был обезвожен почти сутки. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало. Смотрите видео последствий непогоды:

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