Из-за непогоды в Украине без света остались более 80 населенных пунктов

В четырех областях Украины дожди, грозы и порывы ветра натворили беды – без электроснабжения остались 83 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 83 населенных пункта в 4 областях", – говорится в сообщении.
В частности, в Донецкой области непогода обесточила 37 населенных пунктов, в Запорожской – 21, в Луганской – 21 и в Днепропетровской – 4. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.
Ранее мы сообщали, что спасатели Одесской области ликвидировали последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.
Кроме того, мы показывали видео смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.
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