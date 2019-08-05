Из-за непогоды в Украине без света остались более 80 населенных пунктов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5 2019-08-05T07:51:00+03:00 Украина Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

В четырех областях Украины дожди, грозы и порывы ветра натворили беды – без электроснабжения остались 83 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 83 населенных пункта в 4 областях", – говорится в сообщении.

В частности, в Донецкой области непогода обесточила 37 населенных пунктов, в Запорожской – 21, в Луганской – 21 и в Днепропетровской – 4. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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Ранее мы сообщали, что спасатели Одесской области ликвидировали последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

Кроме того, мы показывали видео смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.

Также смотрите в сюжете, как недавно на Киев обрушился сильный ливень:

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