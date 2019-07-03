Из-за непогоды закрыты шесть КПП на украинско-молдавской границе

Из-за отключения электроэнергии невозможно пользоваться информационными системами при таможенной проверке

Фото: из открытых источников.

На северном участке украинско-молдавской границы из-за непогоды временно приостановили работу шесть контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Таможенного департамента Молдовы.

"Из-за непогоды (ураганный ветер, ливневые дожди с градом) и отключения электроэнергии Таможенная служба рекомендует избегать пересечения границы через таможенные пункты Гримэнкэуць-Вашкивцы, Бричаны-Россошаны, Ларга-Клеменцы, Косэуць-Цекиновка, Окница и Бричаны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за отключения электроэнергии невозможно пользоваться информационными системами при таможенной проверке.

Таможенная служба убедительно просит граждан временно воздержаться от поездок через упомянутые КПП, либо воспользоваться другими близлежащими пунктами пропуска.

Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, ливневые дожди с градом прошли в большинстве районов севера Молдовы. По данным Государственной гидрометеослужбы, в среду, 3 июля, аналогичная погода ожидается в южных районах страны.

Напомним, ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:

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