Из-за незаконной добычи песка и гравия в Украине могут начаться наводнения

Журналисты "Сегодня" с помощью квадракоптера нашли "копателей"

Наводнения, метровые ямы и даже искусственные островки. Это все – последствия незаконного добычи гравия и песка на Буковине. Масштабы разворовываний способны конкурировать с нелегальной добычей янтаря .

"Сегодня" сняли берег реки Прут с высоты птичьего полета. Размах варварских расхищений впечатляет.

Поймать любителей легкого заработка непросто. Вместе с инспекторами рыбной охраны на рассвете мы отправились вдоль берега реки Прут. Здесь увидели следы от грузовиков и свежие места выборки. За один заезд с этого берега копатели добывают до 10 тонн гравия.

Чтобы увидеть больше, поднимаем в воздух квадрокоптер. С его помощью замечаем, что вблизи водоемов стоит "Камаз". Рядом – трое мужчин. Подъезжаем ближе. Копателей замечание инспекторов удивляет. Мужчинам подробно обьясняют, что по закону, в 50 метрах от воды ничего выкапывать нельзя.

"Заиливается икра рыбы, такие добычи несут большой вред нерестилищам", – говорит заместитель начальника Черновицкого рыбоохранного партруля Валентин Филипчук.

В Черновицкой области на период размножения рыбы действует "нерестовый запрет". Тех, кто вредит экосистеме, штрафуют. Официально брать гравий, песок и глину с берегов горных рек могут только специальные предприятия, у которых есть на проведение таких работ разрешения. Таких предприятий в Черновицкой области – 34.

Копатели, к которым мы подошли, уверяют "Сегодня", что не знали о таких правилах.

"Я приехал с братом и товарищем загрузить машину глины для подсыпки огорода, – говорит один из мужчин. – Для собственных нужд".

Однако копателей заставляют высыпать из машины добытую глину. Кроме того, инспекторы оформили административный протокол и штраф на 170 гривень.

"Незначительные штрафные санкции не позволяют как правоохранительным органам, так и контролирующим организациям должным образом исправлять ситуацию," - сетует заместитель начальника бассейнового управления биоресурсов рек Прут и Сирет Александр Рошко.

Специалисты рассказали "Сегодня", что остановить копателей сможет только повышение штрафов. Варварские кражи земных недр вредят экосистеме и приводят к паводкам. Наводнения – и без того частые явления в Украине. Недавно в Прикарпатье вследствие непогоды оказались затопленными почти тысяча домов.

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