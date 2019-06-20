Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Из-за незаконной добычи песка и гравия в Украине могут начаться наводнения

20 июня, 13:12

Журналисты "Сегодня" с помощью квадракоптера нашли "копателей"


Наводнения, метровые ямы и даже искусственные островки. Это все – последствия незаконного добычи гравия и песка на Буковине. Масштабы разворовываний способны конкурировать с нелегальной добычей янтаря .

"Сегодня" сняли берег реки Прут с высоты птичьего полета. Размах варварских расхищений впечатляет.

Поймать любителей легкого заработка непросто. Вместе с инспекторами рыбной охраны на рассвете мы отправились вдоль берега реки Прут. Здесь увидели следы от грузовиков и свежие места выборки. За один заезд с этого берега копатели добывают до 10 тонн гравия.

Чтобы увидеть больше, поднимаем в воздух квадрокоптер. С его помощью замечаем, что вблизи водоемов стоит "Камаз". Рядом – трое мужчин. Подъезжаем ближе. Копателей замечание инспекторов удивляет. Мужчинам подробно обьясняют, что по закону, в 50 метрах от воды ничего выкапывать нельзя.

"Заиливается икра рыбы, такие добычи несут большой вред нерестилищам", – говорит заместитель начальника Черновицкого рыбоохранного партруля Валентин Филипчук.

В Черновицкой области на период размножения рыбы действует "нерестовый запрет". Тех, кто вредит экосистеме, штрафуют. Официально брать гравий, песок и глину с берегов горных рек могут только специальные предприятия, у которых есть на проведение таких работ разрешения. Таких предприятий в Черновицкой области – 34.

Копатели, к которым мы подошли, уверяют "Сегодня", что не знали о таких правилах.

"Я приехал с братом и товарищем загрузить машину глины для подсыпки огорода, – говорит один из мужчин. – Для собственных нужд".

Однако копателей заставляют высыпать из машины добытую глину. Кроме того, инспекторы оформили административный протокол и штраф на 170 гривень.

"Незначительные штрафные санкции не позволяют как правоохранительным органам, так и контролирующим организациям должным образом исправлять ситуацию," - сетует заместитель начальника бассейнового управления биоресурсов рек Прут и Сирет Александр Рошко.

Специалисты рассказали "Сегодня", что остановить копателей сможет только повышение штрафов. Варварские кражи земных недр вредят экосистеме и приводят к паводкам. Наводнения – и без того частые явления в Украине. Недавно в Прикарпатье вследствие непогоды оказались затопленными почти тысяча домов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег штраф, песок, рыба, черновцы, наводнение, паводок, паводки, копатели, нерест, гравий

Вы сейчас просматриваете новость " Из-за незаконной добычи песка и гравия в Украине могут начаться наводнения". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Добыча "токсического песка" в Крыму угрожает Черному морю – МинВОТ

5 февраля, 14:03

В хвостохранилищах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию

Конфликт из-за незаконной добычи песка и торфа в Киевской области: появились подробности

30 октября 2018, 22:44

Представители Радикальной партии обвиняют главу сельской рады в незаконной добыче, у него своя версия

В Черновицкой области на водоемах начали устанавливать нерестовые гнезда

23 апреля, 17:14

В них рыба может безопасно откладывать икру

Экологи предупредили об угрозе для нереста в водоемах Днестра

3 мая, 20:30

Спуски воды на Днестровской ГЭС привели к проблемам рыбного нереста

Что лечит калина в организме человека

Прогноз о последствиях глобального потепления для Украины

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

В Швеции могут запретить продажи электромобилей Tesla

Что делать дачникам и садоводам, если жара затянется?

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

​Океаны на грани исчезновения

Что делать, если укусила пчела: народные средства

"Судьба Хацкевича в "Динамо" уже решена? Это абсолютно не так"

Уход за густыми волосами: 10 простых советов

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Мама Кокориных: "Мои мальчишки, мы пройдем весь этот ужас вместе"

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь